德國盃｜9人萊比錫神奇封王　紅牛注資13年終奪首個主要錦標

德國盃決賽，兩支未嘗奪得錦標的球會——弗賴堡和RB萊比錫在柏林奧林匹克球場碰頭。

這場被視為「德國傳統足球」VS「金錢足球」的對決，最終由金錢獲勝。



這場決賽雖沒有拜仁慕尼黑或多蒙特，但弗賴堡和RB萊比錫史上都未曾奪得過德國盃，加上兩種截然不同的營運方式，令對賽增添話題。

弗賴堡屬於跟隨德國足球「50+1」制度（球迷擁有球會至少51%股份以保有表決權）的一員；RB萊比錫則由紅牛集團全資擁有，被視為「現代金元足球」的象徵，他們的前身SSV Markranstädt在2009年仍是第5級聯賽球會時，獲紅牛集團注資，隨即「變身」成為RB萊比錫，當中的RB雖然明顯是指紅牛，但由於法規所限，RB全名變成RasenBallsport，即草地球類運動，球會一路升班，到2016年登陸德甲，一直備受爭議。

萊比錫的會徽和胸口贊助，都是紅牛的標記。（Getty Images）

今仗德國盃決賽，大部份時間看起來都像會由「傳統」獲勝——萊比錫19分鐘已遭弗賴堡中場艾格史甸破門，一直落後0：1未能追回比數下，更在57分鐘有侯斯頓保被直紅驅逐，陷入劣勢。

然而紅牌竟令萊比錫「起死回生」，踢少一人下在76分鐘由尼干古扳平成1：1，成功撐到踢加時，在加時的30分鐘期間，弗賴堡一直無法再擊破萊比錫，哪怕萊比錫在118分鐘再有奇雲甘保爾兩黃一紅被逐，他們仍然再過一關，「捱」到互射十二碼。

萊比錫射贏十二碼，全隊狂奔慶祝。（Getty Images）

弗賴堡未能在120分鐘內勝出，最終也沒有美滿結局，他們在第二和第四輪十二碼都射失，而士氣大振的萊比錫首四輪全部射入之下，最終以4：2擊敗對手，首度奪得德國盃。

德國媒體《德國之聲》以如此標題報道賽事：「萊比錫的第一個主要錦標：德國足球改變的一夜」，講到萊比錫時，則寫道：「萊比錫是完全屬於紅牛的，這支球隊的主要目的不是為地區人民推廣足球，而僅是以足球為媒界去推廣紅牛。」

萊比錫終於奪得隊史首項主要錦標，又會改變德國足球的經營模式嗎？（Getty Images）

弗賴堡球迷在場內派發宣傳單張，說明他們眼中萊比錫出了什麼「問題」，更在萊比錫捧盃時掛起橫額，寫道：「紅牛是Shxt」；不過萊比錫一方認為，執着於「政治正確」沒有意義，只要踢出好看的足球、有成績就夠了，球迷以橫額反擊：「嗚嗚嗚嗚嗚（模彷小孩哭聲），我們不會聽的，我們已經贏了。」