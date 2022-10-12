F1｜紅牛「小額超支」急發聲明否認　對手求嚴懲　或面臨處分

紅牛車手韋斯達賓（Max Verstappen）在上周的F1日本站，落實成功衛冕車手總冠軍，連續兩屆封王。

然而，早前傳出紅牛車隊去年開支超出上限，雖然車隊本身極力否認，但國際汽車聯會（FIA）周一（10日）公布各針對各車隊去年開支的審查結果顯示3支車隊違規，其中紅牛車隊涉「小額超支」，或會遭懲罰。



F1去年開始設下每年開支上限，以拉近各車隊的競爭力、及令車隊可持續發展，而去年首季實行之下，上限為1.45億美元。

不過並非所有開支是財政上限的「相關開支」，不少支出都會獲豁免，包括「與市場推廣活動直接相關支出」，另外「提供予車手及其相關團體的支出」、「提供予車隊內薪金最高的3名員工的支出」都獲豁免，意味每隊的車手及3名最高薪高層的薪金、獎金和旅費等，都不會計算入成本上限之中。其餘獲豁免的，包括稅款、員工獎金（設有上限）、參加F1所需的報名費、車手超級牌照費等等。

紅牛車隊主將韋斯達賓在剛過去的周日，於日本站鎖定成功衛冕，翌日即迎來FIA的調查結果，被指去年開支超出上限。（Getty Images）

早在9月底已傳出有車隊涉在2021年超支，矛頭直指紅牛及Aston Martin；而平治領隊禾夫、法拉利領隊拜諾圖等，都高調表明超支車隊應受嚴懲，其後紅牛領隊漢拿則堅持車隊沒有超支，惟車隊與國際汽聯對有關規例的解讀或許有出入。

國際汽聯本周一（10日）終公布2021年各車隊有否超支的審核結果，有3支車隊違規，當中威廉士在5月已被揭遲交文件，遭罰款25000美元了事；Aston Martin涉違反財務守則的處理程序，而紅牛車隊除違反程序外同時亦「小額超支」（超出預算上限5%以內，意味超支740萬美元以下），其餘7支車隊順利「過關」。

禾夫（左）及拜諾圖（右）等極力爭取嚴懲紅牛車隊。（Getty Images）

事件立刻惹起軒然大波，紅牛車隊未幾發聲明，稱對FIA的調查結果「感到驚訝和失望」，並指出車隊2021年的開支「低於上限」：「我們深信車隊在2021年的相關支出並沒有超出上限。雖然外界諸多猜度和各有立場，但我們會遵守FIA的規則，同時我們也會考慮各種可行的回應。」

至於紅牛是在什麼地方超出了預算？FIA當然沒有公布，荷蘭媒體《De Telegraff》記者Erik van Haren在Twitter指「跟戰車研發無關，但跟膳食、病假等成本有關」，並指金額約在100萬至200萬美元，這說法雖令人難以信服，但也足夠成為車迷間的笑話。

韋斯達賓（右）去年鬥到最後一站的最後一圈，才與咸美頓分出勝負。（Getty Images）

至於可信度一向不俗的德國媒體《AMuS》則指出，紅牛與FIA之間，就部份規例的解讀有所不同，在紅牛角度，他們最終的報告「比上限低幾百萬美元」；但FIA對於部份「相關成本」的定義並不一樣，例如在病假薪金的定義上，紅牛稱在員工放病假時不會發放薪金，因此不應計算入其中，但FIA則持不同意見。

另外則是車隊「首三名最高薪員工」的相關薪酬及福利，AMuS指紅牛沒有將顧問馬高（Helmut Marko）的薪針計算在內，因為他並不涉及車隊的運作。

漢拿一直極力否認紅牛超支，認為是車隊對規例的解讀跟FIA有出入。（Getty Images）

各界最關注的，自然是紅牛會否因此受罰，對此亦眾說紛紜，畢竟紅牛的「小額超支」金額可低至1美元、也可高至740萬美元，《AMuS》指：「舉例說，去年造一個全新的前翼大約需10萬歐元，尾翼則約65000歐元，而每一仙都有助戰車研發、帶來更好表現，每個毫秒都有莫大影響，尤其去年紅牛和平治鬥得如此激烈。」紅牛的對手自然要求FIA嚴懲。

至於紅牛今次違規可能帶來的後果相當廣泛，在「小額違規」下，紅牛面對的可能是「輕微競技處分」，當中有6個可能性：公開警告、扣減車廠積分、扣減車手積分、取消一場或多場比賽資格、增加對空氣動力研發（風洞、流體力學模擬）的限制、削減未來預算上限。不過媒體普遍估計紅牛車手韋斯達賓去年的車手總冠軍不會受影響，反而更有可能影響未來的研發和成本限制。