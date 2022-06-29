F1｜從出產能量飲料到造跑車　紅牛宣布推出自家超跑RB17

紅牛集團以能量飲料起家，同時「踩過界」投放鉅資贊助不同運動隊伍，當中又以一級方程式（F1）的紅牛車隊最為成功。

今日（28日），紅牛再獻新猷——出產自家超跑。



紅牛車隊去年由韋斯達賓（Max Verstappen）奪得車手總冠軍，此前也曾由華迪爾奪得四屆車手冠軍、同時也奪得四屆車隊總冠軍，是近代除了平治車隊外，最成功的車隊之一。

韋斯達賓今季也成為車手冠軍大熱。（Getty Images）

紅牛在參加F1賽事的同時，亦自行出產不少硬件，設子公司「紅牛先進科技」（Red Bull Advanced Technologies）生產自家戰車部件，今季又與前引擎生產商本田合作，以「紅牛動力」（Red Bull Power Train）的名義製作自家引擎，並同時向同屬紅牛的車隊艾法托利，供應部份部件及引擎。

今季的紅牛F1戰車RB18。（Getty Images）

「紅牛先進科技」今日宣布，將會出產自家超級跑車RB17，令人明白為何去年的F1戰車名為RB16B、今年戰車卻叫RB18，原來「17」是已預留給這部尚未曝光的超級。

既與F1戰車同是「RB」系列，RB17自然也是由著名F1設計師、現任紅牛車隊技術總監紐維（Adrian Newey）設計，紐維曾為麥拿倫及紅牛設計出多部冠軍戰車，也曾與其他車廠合作設計超跑，今次首度設計紅牛自家跑車，相信會吸引全球愛車富豪爭奪。

曾為紅牛奪得4次車手總冠軍的華迪爾（左）和車隊首席設計師紐維（右）。（Getty Images）

新聞稿透露了超跑的部份規格：「RB17是一部兩座位的超跑，是為極致的賽道駕駛體驗而設。」RB17跟目前的F1一樣使用V8混能引擎，馬力將超過1100匹，車身也會跟F1一樣使用碳纖，亦跟目前的F1設計規則一樣起用「最先進的地面效應設計」。

紅牛公布的RB17標記。（紅牛官網）

這部RB17尚未有任何設計圖曝光，紅牛僅指會在2025年開始在車隊位於英國米爾頓凱恩斯的車廠生產，且極度限量，全球限50部，售價及500萬英鎊起。紅牛更稱，這50位RB17的未來車主，除了超跑本身，更可親身體驗紅牛車隊的模擬器、參與車輛開發、亦可獲得在賽道上駕車的體驗；超跑本身也會由車廠直接提供技術支援，每架RB17都會為車主度身訂造。