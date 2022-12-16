美國CIA間諜速成班　前特工親授超強秘術：索帶緊綁雙手1秒掙脫

從秘密潛入到化妝易容，從刺激追車到激烈巷戰，我們印象中的間諜往往是上天入地無所不能的超級特工。



並且，礙於這個身份，一般人很難了解到這個職業都是些什麼人在做，他們又是不是真像電影和動漫裏那樣能力超群。

油管頻道Yes Theory團隊這次就特意找來一位能人異士——一名真實的美國中情局（CIA）前精英特工，看看所謂的王牌間諜是不是真如傳説中那麼厲害，還順便體驗了一把間諜基礎必修課。

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接頭地點定在了沙漠邊緣的一家餐廳，幾個人討論着這隱藏角色究竟會以怎樣的方式登場，是煙霧彈chua得一下閃現還是其中一個小夥伴會一把揭開自己的人皮面具？好吧，看來只是開着車這種平平無奇的登場方式，而且從外表看也沒有什麼特別之處，可能不顯眼就是幹這一行的基本要求。或許他告訴這幫人的名字Jason Henson都是編出來的，畢竟Jason這個名字實在是太常見了。

緊接着，特工大哥就帶着他們往沙漠深處開，最終在一個滿是彈孔的路牌前停了下來。從現在開始，這位王牌間諜要教給這哥幾個一些實用的特工技巧，一旦哪天出了點事，比如被綁架啊，被人用刀威脅啊，都用得上。

第一節課就是當你的雙手被綁匪牢牢捆住的話，你該如何掙脱。特工教授給哥幾個的方法其實沒有太多技巧，更多就是靠求生時那一股爆發力，雙手合十高舉過頭頂再狠狠落下向兩側展開，膠帶很容易就會被扯開。他説其實很多人掙不開其實就是看到自己被纏這麼牢，首先從精神上就給自己來了個我不行的心理暗示，這時候更要敢於嘗試才知道自己行不行。當然，也有真的怎麼扯都扯不開的，那就只能在下一節課裏努努力了。

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接下來特工要讓他們體驗一下手腳同時被膠帶綁住後要怎麼在半分鐘內從汽車的後備箱裏逃脱。這個場景可以説是特工片的經典操作了，密室極限逃脱有點子帥。但現實中可能離帥氣就差了那麼一點點，不光手腳並用，必要時還可以上牙，反正先掙脱舒服是最重要的。其次，還要注意從高速奔馳的汽車中跳出時不要受傷，或者被後面跟着的車隊撞飛。如果有幸活下來，或許你就可以搶下壞人的另一輛車，掉頭就跑。

這就來到了間諜小課堂的第三課，倒車180°轉彎。開着車吃着火鍋，突然看到前方有敵人設下的哨卡，你決定駕着搶來的壞人的車立馬掉頭跑路，然而敵人追得很緊，只能先高速倒車，一招猛回頭加地板油就能把對方甩得影都看不到。電影裏這招十分常見，慢慢地倒車掉頭主角早就被抓了。不過這一套連招難度並不大，如果路足夠寬敞，你的「神龍擺尾」可以有很大的空間施展，重點是倒擋和前進擋的切換速度要快。有一次栽進草裏，以後就都不會翻車了。連堂小測，高速掉頭＋後備箱逃脱，能通過的話面對壞蛋你的生還幾率可以説上升了那麼一丟丟丟吧。

開車逃命的路上，或許還會遇到有人把車橫在路中間來阻擋，電影中，硬漢主角的處理方式一般都是加大油門，從兩車之間的縫隙中間突破過去。不過這位特工告訴我們，現實中，千萬不要模仿他們，那樣你的車雖然有幾率能過去，但開不出多遠，你的車就會因為發動機受損而拋錨。這是因為很多車的發動機都在前面，你高速開過去，就等於用自己最脆弱最重的地方撞擊對方最重的地方，無異於自殺。然而，只要你保持18到20的時速，讓車頭保持一半能撞到車尾的位置開過去，就能完美解決路障危機。甚至是拆掉了安全氣囊的車裏人也安然無恙，妙啊。

第五節課上，特工還給大夥介紹了一下間諜特工界的制服神器，電擊棒。沒錯，就是電影裏那個往別人脖子上一戳，他就扭曲抖動着倒下的電擊棒。俗話説電人者人恆電之，想學會怎麼用，那得先被電一電。不得不説這玩意兒勁兒是真大，不管你是一米八還是體重180，閃電一響，爹媽白養，下跪吧小夥子。估計電壓再調大點整個人可能就沒了。

最後，特工給小夥子們放了個大招——面對真刀真槍該怎麼反殺。當你被人用刀或槍什麼的抵住後背，不要慌張，但也不要想着一個滑鏟然後反手一刀，歹徒就被你劈成了兩半。其實你可以以非常快的速度向他拿刀的那隻手的方向轉身，同時同側手從持刀手下穿過架住，轉過身來就能把歹徒反按在地。特工説這是很實用的一招，但是還是需要練習。而且如果實在當時嚇得動不了，還是找機會逃跑是更好的選擇。

學完這一套六節課下來，感覺收穫滿滿，自己應該可以從完整的綁架流程裏成功逃脱了。當然，那也得是歹徒也這麼配合按劇本流程來的情況下，真實情況可比這危險可怕的多。所以特工這邊建議還是永遠別碰上這種事，一輩子都用不上這套技能，那才是最好的。

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