美國稱對華政策不變　繼續爭取中美領導人會面

美國官員表示，美國不會因為習近平在中共二十大上鞏固了權力而改變對北京的立場，與此同時，美國總統顧問仍在爭取安排拜登與中國最高領導人的面對面會晤。



彭博社報導，美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）斯10月24日在記者會上表示，中共二十大的閉幕及相關領導層變動不改變華盛頓對華策略，即在安全問題上展開競爭的同時，在任何可能的領域與中國就全球事務進行合作。

普萊斯表示：「我們歡迎中國在我們的利益一致的領域合作，包括氣候變化和全球衛生、禁毒及防擴散等。」

白宮國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）當天較早時說，美國不會對中國領導層的任免流程發表官方評論，但會保持溝通管道的開放，包括在最高領導人級別上。

預計拜登將在下個月於峇厘島舉行的二十國集團（G20）峰會期間與習近平會晤，不過具體日期尚未確定，目前也不清楚雙方希望在拜登上任以來兩人的首次面對面會晤中達成什麼成果。

瞭解拜登政府想法的知情人士透露，美方預計習近平將加深孤立主義政策，對美國和其他國家採取更激進的外交立場。

柯比表示，美國致力於負責任地管理與中國的競爭關係。

今年8月美國眾議長佩洛西（Nancy Pelosi）訪台導致中美關係進一步惡化，解放軍圍繞台島進行了一系列軍事演習和導彈試射，也因此遭到美國及它的盟友的譴責。

柯比表示：「依然遺憾的是，中國關閉了那些工作層級的溝通及雙邊接觸。」「就我方而言，我們仍然認為在台灣問題上沒有理由採取任何行動或發生任何衝突，因為沒有任何事情改變了我們的做法。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

