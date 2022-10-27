印尼啟動第2家園簽證計劃　約100萬港元就得　最長可居留10年

印尼10月25日啟動第2家園簽證（Second Home Visa）計劃，吸引更多國外投資者和推動旅遊業。銀行戶口擁有至少20億印尼盾（約101.3萬港元）的外國人，可在國內逗留和工作5至10年。新簽證12月25日開始接受申請。



根據新規，第2家園簽證接受網上申請，申請人必須出示擁有最少20億印尼盾的金融資產證明、有效期剩餘至少36個月的護照、彩色近照和簡歷。

申請第2家園簽證所需文件

●資產證明

●護照

●彩色近照

●簡歷

印尼法律與人權部移民總局代理局長維多多（Widodo Ekatjahjana）25日在峇里島（Bali Island）出席記者會時稱：「在舉辦二十國集團（G20）峰會前夕，我們正式推出『第2家園』簽證。目標是吸引國際遊客前往峇里島和其他幾個目的地。」

維多多還說，這項計劃主要針對那些希望為印尼經濟做出積極貢獻的外國人。

自新型冠狀病毒（COVID-19）肺炎疫情出現以來，愈來愈多人成為數碼遊牧（Digital Nomad）。德國、挪威、西班牙、意大利、葡萄牙、泰國、馬來西亞和南非等49個國家都有數碼遊牧簽證。