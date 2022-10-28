輪到《戴珍珠耳環的少女》中招　環保示威者頭黏名畫抗議

三名環保人士往位於荷蘭海牙的莫瑞泰斯皇家美術館（Mauritshuis Museum）示威，他們的目標是維梅爾（Johannes Vermeer）名作《戴珍珠耳環的少女》（Girl with a Pearl Earring），其中一名示威者將頭部黏在畫作上。



繼近日梵高、莫內畫作「遇襲」後，《戴珍珠耳環的少女》成為抗議者的最新目標。片段所見，一名示威者越過展示圍欄後，用膠水將頭部黏在畫作的玻璃罩上，另一名示威者隨即向同伴身上傾倒罐頭番茄湯，並將左手黏在牆上。

兩人皆穿着英國環保團體Just Stop Oil的T恤。

美術館發聲明稱，還有第三人將不明物質扔向畫作。荷蘭警方將三人拘捕。

BREEK - Meisje met de parel van Johannes Vermeer besmeurd in #Mauritshuis. pic.twitter.com/XzAZTOoBv9 — Steven Bakker (@Kolpen) October 27, 2022

示威者向在場人士提問「目睹美麗無價的事物被摧毀時」感受如何，又指畫作受玻璃妥善保護，不像「我們孩子的未來」。群眾則指示威者「無恥」、「愚蠢」，高呼要求他們離開。

美術館發聲明稱，畫作所幸未有受損，清理後將盡快重新展示。聲明又指「藝術品無法自衛，無論出於甚麼理由嘗試破壞，我們都強烈譴責。」

圖為涉事的維梅爾名作《戴珍珠耳環的少女》。現藏於莫瑞泰斯皇家美術館。（莫瑞泰斯皇家美術館藏）

《戴珍珠耳環的少女》為17世紀荷蘭畫家維梅爾名作，廣受喜愛，在2004年最近一次公開拍賣時以3,000萬美元成交。

Just Stop Oil近期「出位」的示威行為讓他們屢屢登上媒體版面。成員14日在倫敦的國家美術館（National Gallery）向梵谷（Vincent van Gogh）名畫《向日葵》（Sunflowers）潑番茄湯；以及24日環保抗議組織「最後一代」（Last Generation）成員在德國巴貝里尼博物館（Museum Barberini），向莫內（Claude Monet）名畫《乾草堆》（Les Meules）潑薯蓉。