梨泰院萬聖節派對人踩人　韓媒：50人心臟驟停　救護員狂做CPR

韓國梨泰院10月29日一個萬聖節派對在韓國時間10時30分發生「人踩人」意外，韓聯社稱50人心臟驟停。韓媒稱，10月29日晚上消防部門表示，梨泰院出現81宗呼吸困難報告。



韓聯社29日稱，韓國總統尹錫悅已接獲報告。總統辦公室說，他下令迅速進行急救並治療民眾。

▼根據Twitter上流傳的現場照片，可見多人已倒地，消防人員及救護人員在進行急救：

seoul.co.kr報道稱，意外發生時間以及傷亡情況仍在調查中。惟已確定當局是在晚上10時15分左右接報。

《韓民族日報》29日稱，截至當天晚上11時30分，有數十人在漢密爾頓酒店附近被施行心肺復蘇法。

▼有人上載聲稱是意外現場的影片。

이태원 사고났는데 구급차 앞에서 섹스온더비치 부르고 있댄다

이게 한국 인싸 감성이라면 난 안따라갈련다 씨빨 pic.twitter.com/CuUrEhEeAj — 베리룽 (@veryroong) October 29, 2022

據警方稱，梨泰院當天有逾10萬人聚集。

▼意外發生後，不少身在現場的人將照片及影片上載，可見很多人倒地不起，救護人員則急忙為他們施行心肺復蘇法。

아니 이태원 싹다 여자분인게

구린내가 풀풀 난다 pic.twitter.com/HWVdDUklNq — 써클~ (@koreaisg2y) October 29, 2022

梨泰院（韓語：이태원）位於首爾龍山區南山南麓，是一個出名的商業區，在行政上隸屬於梨泰院洞。