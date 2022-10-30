梨泰院人踩人｜全球近年最嚴重人踩人事故　2015麥加朝聖千人喪命

韓國梨泰院萬聖節慶祝活動「人踩人」已至少釀成120死100人重傷。近年全球嚴重人踩人事故皆是大型節慶樂極生悲，較近期的包括2015年的沙特阿拉伯聖城麥加麥加朝覲踩踏事故，估計多達2000人喪生；以及2010年柬埔寨金邊的送水節人踩人事件，釀成456死，逾700人受傷。



2015年9月24日，沙特阿拉伯麥加舉行的年度朝覲朝覲期間，事發地點在距離麥加約7公里處的米納（Mina），屬於麥加的郊區。據當局稱，當時有200萬名朝聖者參與活動，事故發生在「擲石拒魔」的儀式上，但因過於擠迫發生混亂，引發人踩人。

沙特阿拉伯政府官方公布的死亡人數僅為 769 人，而媒體和個別國家報告估計死亡人數超過2,000人。死者來自至少18個國家，而大量死者是來自伊朗、馬里和尼日利亞的朝聖者。

2010年11月22日，當日是柬埔寨為期三天傳統送水節的最後一天。當時全國各地約有300萬人湧向首都金邊，觀看在王宮前的洞里薩河上舉行的龍舟大賽以及在鑽石島的慶祝活動。當地時間22日晚上11時左右，不少遊人由金邊市區爭相湧入鑽石島參加島上音樂會，越來越多人擁至並爭相穿越連接該島的橋，產生晃動，有人暈眩、起哄，引起人們恐慌，導致相互擁擠踩踏，數百人因此被踩踏及窒息致死。