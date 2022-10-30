梨泰院人踩人目擊者第一視角：女子放聲尖叫 男子被迫到「眼凸」
韓國首爾梨泰院10月29日晚上的萬聖節派發生踩踏事件，韓國消防部門稱，死亡人數已增至至少120人，100人重傷。有人在Twitter上載據稱是現場第一身影片，可見一名黑人男子被人群推擠得雙眼瞪大，另有一名女子被迫到仰頭放聲尖叫。
#Itaewon pic.twitter.com/c6n06Bm8Ot— loanloan98 (@KhimHiu) October 29, 2022
จากรายงานข่าว ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงเพราะผู้ชายสูงและมีรูปร่างใหญ่กว่าจะสูดอากาศหายใจได้มากกว่า จากคลิปจะเห็นได้ว่าผู้หญิงทางขวามือถูกเบียดจนกรีดร้องออกมาด้วยความทรมานและพยายามที่จะเงยหน้าเพื่อสูดอากาศหายใจแต่ก็ทำได้ยากมากๆ #อิแทวอน #Itaewon pic.twitter.com/Ut48DqTXgj— 🐤🐻 MINE SPACE (@Ohsaybabe) October 29, 2022
有網民在Twitter發文聲稱，自己曾身在梨泰院的派對，所幸自己在事發前1小時回家，才倖免於難。
台灣東森新聞報道有獲救女子表示，當時現場擠滿了人，自己不幸被踩暈後，經救護人員急救後幸運撿回一命，但她的男友仍昏迷，送院後仍未脫險。
女子稱在現場不幸被踩暈，醒來後聽到周圍都是哭聲，男友則已昏迷。
緊急部門官員較早時稱，至少接獲81通來自梨泰院地區的求救電話，自稱呼吸困難。
是次人踩人慘劇發生在梨泰院漢米爾頓酒店旁的小巷。多個社交媒體平台瘋傳人們在現場拍得的影片。
Outside a club in #itaewon... Stay save everyone! #itaewon #Halloween #ITAEWONHALLOWEEN pic.twitter.com/ICie8deZoy— Niclas Ferve (@NiccFe) October 29, 2022
Breaking News: About 50 people reported hurt in stampede in South Korea— Prateek Pratap Singh (@PrateekPratap5) October 29, 2022
Emergency officials received at least 81 calls from people in the Itaewon area saying they were having difficulty breathing.#stampede 📍#Itaewon #SouthKorea #Halloween pic.twitter.com/FnoD7z9ot4
Ver estos videos de lo ocurrido en #Itaewon es terrible. Cómo es posible q el estado permita q sus ciudadanos hagan lo q les dé la gana y luego se forme un revolú con muertes y heridos. Pudieron evitar esa desgracia si la policía hubiera llegado antes. 😢 pic.twitter.com/wrxRMTQcYJ— M͓̽M͓̽A͓̽R͓̽I͓̽P͓̽O͓̽S͓̽A͓̽ 🇵🇷 (@MMariposa31) October 29, 2022
คือด้วยความที่คนอัดอั้นมากว่า 3 ปีอะ แล้วที่นี่ทุกคนไม่จำเป็นต้องสวมแมสก็ร่วมงานได้ คนเลยแห่กันมาอย่างภาพที่เห็น แค่ย่านเดียวกับคนเป็นแสน ทั้งเบียด ทั้งดัน ทั้งแก๊สรั่ว เลยทำให้เหตุการณ์น่าหดหู่เกิดขึ้น น่ากลัวมากจริงๆ 😢 #อิแทวอน #itaewon pic.twitter.com/mKFYX2Rea9— JKJM⁹⁷⁹⁵ (@Kk_amyl) October 29, 2022
อันนี้สงสารคนที่อยู่ด้านล่างมากๆ เพราะต้องรับน้ำหนักจากคนด้านบนเป็นร้อยกิโล เจ้าหน้าที่พยายามดึงออกมาก็ไม่สามารถทำได้ เป็นไปได้สูงที่จะขาดอากาศหายใจ หดหู่เกินไปจริงๆ #อิแทวอน #itaewon pic.twitter.com/Mb2iTYuBSK— JKJM⁹⁷⁹⁵ (@Kk_amyl) October 29, 2022
เกิดเหตุฉุกเฉิน ยังไม่ระบุสาเหตุที่แท้จริง ที่อิแทวอน เกาหลี— ดร.นิค ไม่ได้เป็นหมอฯ 💜 (@DrSuwadee) October 29, 2022
คาดว่าเกิดจากคนมาเที่ยวปาร์ตี้ฮาโลวีนเบียดเสียดจนขาดอากาศหายใจ
น่ากลัวมากไม่เคยเห็นการทำ CPR เยอะขนาดนี้เลย (มีคลิปเพิ่ม) #itaewon pic.twitter.com/z5IlGH15Y7
[Breaking] Nightmare in #Itaewon. Current status is that over 50 people have collapsed and possible multiple fatalities due to overcrowding during the Halloween festivities. Stay tuned for more info. pic.twitter.com/NhvVqnHlkl— allkpop (@allkpop) October 29, 2022
สรุป #อิแทวอน #itaewon 😢— ไข่ดาว (@SmileLink97) October 29, 2022
-จำนวนคนเป็นแสนแออัดแน่นขยับไม่ได้
-เกิดเหตุไฟไหม้
-คนรีบหนี ล้มทับกันลุกไปไหนไม่ได้
-หลายคนกายใจไม่ออกต้องCPR
-มีลูกอมสีสันคาดว่าเป็นยาอันตราย
-ข่าวจากเพจแจ้งว่า มียอดผู้เสียชีวิตอย่างต่ำ 100 คน#이태원 pic.twitter.com/DkyQzScZeo
ดูจากในคลิปเรายังเหมือนจะหายใจไม่ออก แล้วคนที่อยู่ตรงนั้นคือเบียดไหลๆตามกันไปแบบไม่มีช่องว่างเลยอะ #อิแทวอน #Itaewon— 𝔅𝔲𝔩𝔩𝔢𝔱 ⟭⟬ ⁷ (@iaruweak) October 29, 2022
pic.twitter.com/P93eB60of1
จากเฟสคุณเจสซี่อ่ะ มีคนปีนหนีตายเลยน่ากลัวมาก #อิแทวอน #Itaewon pic.twitter.com/6xZXe40c97— Ccys (@ccsskk115) October 29, 2022
香港01亦有讀者身在現場，拍下第一手影片：
▼以下是香港01讀者在意外現場拍得獨家現場影片：
▼以下是香港01讀者在意外現場拍得獨家現場影片：
韓國消防部門官員稱已出動逾400名救援人員，以及140部救護者，首爾市幾乎所有的急救人員都前往梨泰院救人。