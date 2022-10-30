梨泰院人踩人目擊者第一視角：女子放聲尖叫　男子被迫到「眼凸」

撰文：許懿安
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韓國首爾梨泰院10月29日晚上的萬聖節派發生踩踏事件，韓國消防部門稱，死亡人數已增至至少120人，100人重傷。有人在Twitter上載據稱是現場第一身影片，可見一名黑人男子被人群推擠得雙眼瞪大，另有一名女子被迫到仰頭放聲尖叫。

有網民在Twitter發文聲稱，自己曾身在梨泰院的派對，所幸自己在事發前1小時回家，才倖免於難。

台灣東森新聞報道有獲救女子表示，當時現場擠滿了人，自己不幸被踩暈後，經救護人員急救後幸運撿回一命，但她的男友仍昏迷，送院後仍未脫險。

女子稱在現場不幸被踩暈，醒來後聽到周圍都是哭聲，男友則已昏迷。

緊急部門官員較早時稱，至少接獲81通來自梨泰院地區的求救電話，自稱呼吸困難。

是次人踩人慘劇發生在梨泰院漢米爾頓酒店旁的小巷。多個社交媒體平台瘋傳人們在現場拍得的影片。

香港01亦有讀者身在現場，拍下第一手影片：

▼以下是香港01讀者在意外現場拍得獨家現場影片：

▼以下是香港01讀者在意外現場拍得獨家現場影片：

韓國消防部門官員稱已出動逾400名救援人員，以及140部救護者，首爾市幾乎所有的急救人員都前往梨泰院救人。

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