梨泰院人踩人目擊者第一視角：女子放聲尖叫　男子被迫到「眼凸」

韓國首爾梨泰院10月29日晚上的萬聖節派發生踩踏事件，韓國消防部門稱，死亡人數已增至至少120人，100人重傷。有人在Twitter上載據稱是現場第一身影片，可見一名黑人男子被人群推擠得雙眼瞪大，另有一名女子被迫到仰頭放聲尖叫。



有網民在Twitter發文聲稱，自己曾身在梨泰院的派對，所幸自己在事發前1小時回家，才倖免於難。

台灣東森新聞報道有獲救女子表示，當時現場擠滿了人，自己不幸被踩暈後，經救護人員急救後幸運撿回一命，但她的男友仍昏迷，送院後仍未脫險。

女子稱在現場不幸被踩暈，醒來後聽到周圍都是哭聲，男友則已昏迷。

緊急部門官員較早時稱，至少接獲81通來自梨泰院地區的求救電話，自稱呼吸困難。

是次人踩人慘劇發生在梨泰院漢米爾頓酒店旁的小巷。多個社交媒體平台瘋傳人們在現場拍得的影片。

Breaking News: About 50 people reported hurt in stampede in South Korea



Emergency officials received at least 81 calls from people in the Itaewon area saying they were having difficulty breathing.#stampede 📍#Itaewon #SouthKorea #Halloween pic.twitter.com/FnoD7z9ot4 — Prateek Pratap Singh (@PrateekPratap5) October 29, 2022

Ver estos videos de lo ocurrido en #Itaewon es terrible. Cómo es posible q el estado permita q sus ciudadanos hagan lo q les dé la gana y luego se forme un revolú con muertes y heridos. Pudieron evitar esa desgracia si la policía hubiera llegado antes. 😢 pic.twitter.com/wrxRMTQcYJ — M͓̽M͓̽A͓̽R͓̽I͓̽P͓̽O͓̽S͓̽A͓̽ 🇵🇷 (@MMariposa31) October 29, 2022

[Breaking] Nightmare in #Itaewon. Current status is that over 50 people have collapsed and possible multiple fatalities due to overcrowding during the Halloween festivities. Stay tuned for more info. pic.twitter.com/NhvVqnHlkl — allkpop (@allkpop) October 29, 2022

香港01亦有讀者身在現場，拍下第一手影片：



▼以下是香港01讀者在意外現場拍得獨家現場影片：

▼以下是香港01讀者在意外現場拍得獨家現場影片：

韓國消防部門官員稱已出動逾400名救援人員，以及140部救護者，首爾市幾乎所有的急救人員都前往梨泰院救人。