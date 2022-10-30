韓國梨泰院人踩人增至151死包括19名外國人　死者多為20餘歲女性

韓國首爾梨泰院10月29日晚上的萬聖節派發生踩踏事件，增至151人死亡、82人受傷，政府部門共收到355宗失蹤報告。龍山區消防局長表示，死者多為20多歲的女性。



據龍山區消防局局長崔成範（Choi Sung-beom，音譯）指，事件造成大量傷亡，所有死者都可能是在狹窄的小巷裏被擠壓致死。

死者包括97名女性、54名男性。

崔成範及後也指死者中有19名外國人，他們的國籍包括中國、烏茲別克、伊朗與挪威。中國駐韓大使館早前指，已確認有一名中國公民死亡。

是次人踩人慘劇發生在梨泰院漢米爾頓酒店旁的小巷。多個社交媒體平台瘋傳人們在現場拍得的影片。

台灣東森新聞報道有獲救女子表示，當時現場擠滿了人，自己不幸被踩暈後，經救護人員急救後幸運撿回一命，但她的男友仍昏迷，送院後仍未脫險。

女子稱在現場不幸被踩暈，醒來後聽到周圍都是哭聲，男友則已昏迷。

緊急部門官員較早時稱，至少接獲81通來自梨泰院地區的求救電話，自稱呼吸困難。

Breaking News: About 50 people reported hurt in stampede in South Korea



Emergency officials received at least 81 calls from people in the Itaewon area saying they were having difficulty breathing.#stampede 📍#Itaewon #SouthKorea #Halloween pic.twitter.com/FnoD7z9ot4 — Prateek Pratap Singh (@PrateekPratap5) October 29, 2022

Ver estos videos de lo ocurrido en #Itaewon es terrible. Cómo es posible q el estado permita q sus ciudadanos hagan lo q les dé la gana y luego se forme un revolú con muertes y heridos. Pudieron evitar esa desgracia si la policía hubiera llegado antes. 😢 pic.twitter.com/wrxRMTQcYJ — M͓̽M͓̽A͓̽R͓̽I͓̽P͓̽O͓̽S͓̽A͓̽ 🇵🇷 (@MMariposa31) October 29, 2022

[Breaking] Nightmare in #Itaewon. Current status is that over 50 people have collapsed and possible multiple fatalities due to overcrowding during the Halloween festivities. Stay tuned for more info. pic.twitter.com/NhvVqnHlkl — allkpop (@allkpop) October 29, 2022

韓國消防部門官員稱已出動逾400名救援人員，以及140部救護者，首爾市幾乎所有的急救人員都前往梨泰院救人。