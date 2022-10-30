韓國梨泰院人踩人增至151死包括19名外國人　死者多為20餘歲女性

撰文：成依華
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韓國首爾梨泰院10月29日晚上的萬聖節派發生踩踏事件，增至151人死亡、82人受傷，政府部門共收到355宗失蹤報告。龍山區消防局長表示，死者多為20多歲的女性。

據龍山區消防局局長崔成範（Choi Sung-beom，音譯）指，事件造成大量傷亡，所有死者都可能是在狹窄的小巷裏被擠壓致死。

死者包括97名女性、54名男性。

崔成範及後也指死者中有19名外國人，他們的國籍包括中國、烏茲別克、伊朗與挪威。中國駐韓大使館早前指，已確認有一名中國公民死亡

是次人踩人慘劇發生在梨泰院漢米爾頓酒店旁的小巷。多個社交媒體平台瘋傳人們在現場拍得的影片。

台灣東森新聞報道有獲救女子表示，當時現場擠滿了人，自己不幸被踩暈後，經救護人員急救後幸運撿回一命，但她的男友仍昏迷，送院後仍未脫險。

女子稱在現場不幸被踩暈，醒來後聽到周圍都是哭聲，男友則已昏迷。

緊急部門官員較早時稱，至少接獲81通來自梨泰院地區的求救電話，自稱呼吸困難。

韓國消防部門官員稱已出動逾400名救援人員，以及140部救護者，首爾市幾乎所有的急救人員都前往梨泰院救人。

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