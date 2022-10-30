韓國梨泰院人踩人｜倖存者憶述生死一刻　撿回一命只因一個決定

韓國首爾韓國首爾市龍山區梨泰院29日晚發生人踩人慘劇。首爾消防部門通報，截至30日下午4時30分，已造成153人死亡、103人受傷，傷亡者多為年輕人。有倖存者接受新華社訪問時稱，他靈機一動的一個決定，讓他能活着與家人團聚。



韓國首爾梨秦院人踩人慘劇現場地圖。（01製圖）

據當事者回憶，當晚22時22分許，梨泰院漢密爾頓酒店旁邊一條寬約4米的狹窄坡路上突然傳來尖叫聲，隨後呼救聲和哀嚎聲此起彼伏，現場陷入一片混亂。

當晚，首爾約10萬人聚集在梨泰院一帶，他們身着角色扮演服裝參加萬聖節狂歡派對。以往，遇萬聖節的週末在梨泰院一帶舉行狂歡派對已成慣例。這次萬聖節派對是韓國政府不再強制要求戶外佩戴口罩後舉辦的一場大型狂歡活動，因此吸引了很多年輕人參加，人流密度超出預期。

事發時，密集人流湧入這條狹窄的街道沿斜坡往下走，前方突然有人不慎跌倒，後面避閃不及的人群跟着倒下，一層一層壓下去，造成嚴重踩踏。

在這條狹窄的下坡路上，事故剛發生時，坡路下面一段有人跌倒，但後面的人全然不知，依然推着前面的人往前走…… 親歷意外的倖存者

29日晚在梨泰院與家人相伴逛街的韓國人黃先生目睹了事故經過。他說，當天20時許，梨泰院一帶人已經非常多，他和家人22時許來到漢密爾頓酒店後方的街上，」人群愈來愈擁擠，連站腳的地方都沒有，只能被人潮推着向前移動」。

就在沿這條坡路向下走時，黃先生突然聽到有人喊「向後退，向後退」，呼喊聲、呼救聲交織在一起，後面的人紛紛找地方躲避。

這時我隱約覺得可能遇到踩踏，不禁感到恐懼，自己及時躲進路邊一家服裝店才躲過一劫。 韓國人黃先生

混亂中，黃先生與家人走散。由於短時間內人流大量聚集，手機通訊中斷，半個多小時後黃先生才找到家人。

韓國梨泰院人踩人：圖為2022年10月29日踩踏事件發生後，救援人員移送一名傷者。（AP）

另一名在韓國留學的中國人小李心有餘悸地對新華社記者說：「事發時我就在梨泰院一家酒吧，距事故現場不遠。我一直在室內，當29日24時離開酒吧時現場已被警方封鎖。」

據韓國媒體報道，29日晚上10時許，當地消防部門接到首個報警電話。據當地媒體和現場目擊者描述，消防部門接報警後，位於首爾龍山區的消防署立即出動人員和車輛趕赴現場，但由於現場道路狹窄且人流密集，急救人員接警後40分鐘才抵達事發現場。事故發生後，消防部門向事故現場派出140多輛急救車，韓國保健福祉部向現場派出15支救援隊。

中國駐韓國大使館30日向記者確認，已有4名中國公民在踩踏事故中死亡，另有2人受輕傷。使館方面表示，已要求韓方做好相關善後工作。