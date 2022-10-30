梨泰院人踩人慘劇　韓國史上「死亡人數最多」踩踏事故

韓聯社30日稱，29日晚發生的首爾梨泰院人踩人事件（或稱踩踏事故）是韓國歷史上傷亡最慘重的人踩人事件。



據韓國消防部門30日最新消息，事故已造成153人死亡，另有100人有不同程度傷勢。據韓聯社最新報道，根據官方消息，在事故中遇難的外國人人數已上升至22人。

韓聯社說，韓國歷史上曾發生過多次演出場地和火車站等大規模人群聚集場所的人踩人事件，但從未像此次梨泰院事故這般慘重。

報道說，韓國此前傷亡最慘重的人踩人事件於1959年7月17日發生在釜山公共體育場。當時觀看慰民演出的3萬多名觀眾為躲避陣雨，湧向狹窄的出口，導致67人踩踏致死。

韓聯社說，1960年1月26日，春節前夕湧來返鄉客流的首爾站發生大批旅客在台階跌倒的事故，造成31人死亡，40多人受傷。當時候車旅客共有4000多人，達到平時的3倍，開車5分鐘前檢票開始後，旅客爭相乘車擁擠在狹窄的台階釀成慘劇。

報道還說，此外，2005年10月3日，MBC電視台在慶尚北道尚州市民體育場公開錄製《歌謠演唱會》節目，因觀眾僅從一個入口入場，導致11人死亡，145人受傷。時任尚州市長金瑾洙以業務過失致死罪名被最高法院判處有期徒刑1年6個月，緩刑2年。