梨泰院人踩人｜尹錫悅問「是在這裏死了這麼多人嗎」 遭轟無人性
撰文：許懿安
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韓國首爾龍山區梨泰院洞10月29日晚上發生大規模人踩人意外（或稱踩踏事故）導致傷亡慘重，總統尹錫悅一段在事發現場視察的影片在網上引起熱烈討論，只因他在途上脫口說出「是在這裏死了這麼多（人）嗎？」。韓國網民為之震怒。
▼韓國總統尹錫悅在10月30日、即慘劇發生後的早上到場視察，被人拍下發出富爭議言論：
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這段在theqoo發布的影片時長僅約5秒，顯示他事發後來到梨泰院現場，在官員、救援人員和幕僚陪同下走在出事斜坡窄巷。
他轉頭向一旁的救護人員詢問：「是在這裏死了這麼多（人）嗎？」影片上載互聯網後，有網民以韓語留言狠批他沒人性。
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影片下方留言區網民的留言幾乎全都是「炮轟」尹錫悅，有人直言「哦，他真是一個沒人性的人嗎？」，以及指他是「核廢料級邪惡垃圾」。
慘劇發生後，批評他聲浪愈來愈多，包括稱在他治下市政府並未就萬聖節人們預計會作「報復式慶祝」準備、現場警力不足、沒做好人流管制等，如今他如此發言，無疑會讓不少人更加生氣。
韓媒稱，梨泰院過去舉辦萬聖節活動，都會派出約800名警察巡邏。但據當局資料，事發時在梨泰院一帶僅部署200多名警員，只負責查緝毒品、性罪行、偷拍及盜竊等。
此外在野民主黨旗下民主研究院副院長南英姬事發後不久在社交平台上發文，指責政府在此事件中表現極不稱職。
她指出，自總統尹錫悅將總統府搬離青瓦台後，龍山區警察廳每日均要動用約700名警員保護總統上下班，間接導致當晚警力不足，直斥尹錫悅為是次意外的「間接兇手」，更要求他問責下台。不過因帖文引起爭議，已在約30分鐘後刪除。
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