韓國梨泰院人踩人｜原為窮人區3人並行也嫌窄　靠美軍帶挈變潮點

作為首爾潮流文化地標的梨泰院，在一夜之間成為年輕人的噩夢。就在10月29日晚，梨泰院因為自發的萬聖節活動，發生了大型踩踏事故。截至發稿，已有154人死亡、133人受傷，遇難者中有4名是中國人。這場原本是為了慶祝重逢的聚會，因為種種原因，演變成韓國自2014年世越號沉沒事件之後傷亡人數最多的一宗事故。



4年前，我去首爾時就專程去了梨泰院。它當時算不上是遊客首選的打卡地，但已經以先鋒的時尚藝術出名。

白天的梨泰院，夜店沒有開門，遊人並不算多。形形色色的咖啡店、買手店調性不一，但基本都選擇了北歐風設計，讓整條街道看上去特別井井有條。主街道連接着數條巷子，裏面藏着來自世界各地的美食和可以淘貨的vintage店。

在踩踏發生前，朋友還給我發來了年輕人在梨泰院狂歡萬聖節的影片。這裏的萬聖節活動非常有名，不光很多外國人會去，趕巧的話還能碰上明星。沒想到在幾個小時後，就發生了這樣的悲劇。

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梨泰院：潮流文化集合地

梨泰院位於首爾龍山區的南山腳下，可以説今天它就是韓式文藝小資的代名詞。此處聚集了各種生活方式集合店、畫廊、品牌專賣店，都是韓國國內最火的品牌，不夠潮還真不敢走進去。

Comme des Garçons足有五層的旗艦店，本身就如同一座藝術館。本土大熱的Ader Error、Mardi Mercredi、MMIC、Monday Edition、Cosmic Mansion、Depound，很多還是藝術展覽結合品牌showroom的模式呈現。高端集合店Beaker，據説是韓國財閥最愛的買手店。

這裏最多的，還有咖啡店。高處能眺望半個首爾，是梨泰院的特色之一。這邊的露台咖啡館、露台酒吧很多，年輕人們流行坐在頂樓點一杯咖啡，看太陽在這裏徐徐落下。比如當下特別紅的Graddhyllan，是一棟有五層樓的集合式店鋪。樓上賣潮牌，樓上喝咖啡，GD、Jennie、《魷魚遊戲》的鄭浩妍等韓國當紅藝人都去過。當時我還無意中走到了三星LEEUM美術館。這是韓國最大的私立美術館，三棟建築分別由世界知名的建築大師馬里奧·博塔（Mario Botta）、讓·努維爾（Jean Nouvel）和雷姆·昆哈斯（Rem Koolhaas）設計，在梨泰院內也是相當引人矚目。

韓劇就很喜歡在這極具現代化的街道上取景。早到《秘密花園》、《燦爛的遺產》，近期如劉亞仁主演的《芝加哥打字機》，選了畫廊SPACE SHINSEON作為男女主人公的約會地，李昇基主演的《花遊記》則選的是這裏的雪糕店。2020年一部以其為背景的《梨泰院Class》，更是誕生了數個打卡地，讓這個地方爆紅。

主角為了替亡父復仇 在梨泰院開設小酒館（點圖了解更多）：

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不僅玩潮流走在前列，梨泰院還是漢江以北最豪的豪宅區。時常在梨泰院被偶遇的劉亞仁，家就安在位於梨泰院的獨棟別墅裏。這棟上過綜藝的豪宅，一共三層，另有地下車庫和露台，劉亞仁購入時約58億韓圜。當時韓國網友最羨慕劉亞仁的一點，就是他那可以眺望半個首爾風景的露台。除此之外，三星李健熙、Rain和金泰熙都在梨泰院安家。此處地價不言而喻。所以不難理解，為何韓國的年輕人們都喜歡去梨泰院。

背靠駐韓美軍基地 酒吧文化豐富

首爾有很多網紅街區，比如萬聖節時同樣聚集很多年輕人的弘大、江南、新村，但每年最熱門的還是梨泰院。這和它的歷史背景分不開。

上個世紀50年代，駐韓美軍入駐了梨泰院旁邊的龍山基地。這片原本聚居着首爾窮人的地方因此熱鬧了起來。一方面，美軍手中的舶來品於梨泰院流通。比如被指定為「首爾市未來遺產」、首爾歷史最悠久的外文書店《外國書店》就位於此，老闆崔基翁起家售賣的就是美軍在這裏丟棄的廢紙和舊書。另一方面，美軍希望可以在異國他鄉也享受到一些本國的流行文化。於是美式風格的餐廳、酒吧越開越多，導致梨泰院的建築風格與首爾其他街區不同，頗具歐美範。更形成了今天梨泰院極富盛名的夜店文化。

晚上，尤其是夜間兩三點鐘，梨泰院才真正「天亮」了。還有什麼地方比西方風格、西方玩法的街道更適合慶祝西方節日呢？所以每年的萬聖節，梨泰院都會聚集數十萬的年輕人，喝酒、蹦迪、cosplay，還常有明星偷偷參與其中。

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街道狹窄、坡度大預案不足

紅歸紅，熱鬧歸熱鬧，但梨泰院並不是個多大的地方。比起説是個大型街區，它其實就是個市場。主街只有1.4公里，再加上延伸出去的小巷，常住人口才不到9000人。但根據首爾消防署的數據，梨泰院10月29日足足聚集了10萬人。

最早發生踩踏的世界美食街，寬度只有5米，只能稱為小巷。但當時這條小巷，卻擠了一兩萬人。我當時在梨泰院遊玩時，第一感受並不是潮，而是累。這裏的坡太抖了，人不像在逛街，而是在爬山。小巷狹窄而密集，並排走三個人就覺得不夠寬敞。

常去韓國的朋友告訴我，疫情之前，梨泰院夜間的夜店門口總是有很多出租車等着載客，人擠人，車擠車，通常是水泄不通。擁擠的人潮看上去就讓人膽戰心驚，但事實上，今年萬聖節的聚集人數，並不是梨泰院的最高紀錄。前些年甚至有過17萬人萬聖夜流連梨泰院的新聞，但至少安排了5000名警察在場疏導。

韓國在今年6月解除了室外口罩令，這是時隔三年第一次可以摘下口罩慶祝萬聖節。對於這樣的情形，這一次首爾警方沒做好準備。雖然預計會有10萬人參與，但只安排了200名警察。即便消防署和警察署就在踩踏發生的不遠處，但這裏既很難開進救護車，其他警察也很難立即進場。所以不難想象，在聚集了10萬人的夜晚，一旦下坡的人摔倒或是上坡的人開始推擠，被夾在中間的人有多麼無助。

一邊是客觀條件本就不足，另一邊還有節日帶來的亢奮和不理智。甚至出現了後面的人在搶救，前面的人還在興奮地蹦迪尖叫這樣極端的畫面。目前首爾市還未公佈造成踩踏的確切原因，但站出來的生還者們主要陳述了三種情況。

第一，有人説「名人來了」，所以人群都迅速往前擠，想要去酒吧見名人。

第二，雖然小巷一直處於擁擠狀態，但大家都在慢慢移動。突然有4到5名20多歲的男子故意在上坡推搡，並鼓動周圍人羣一起發瘋，其中一名男子戴着兔子髮帶。

第三，路邊有人在派發莫名的「糖果」和「飲料」。

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擁擠時我們該怎麼做

這場韓國有史以來最大的踩踏事故，遇難人數依然在統計中。最新通報中，參演過《Produce 101》系列的男藝人李智漢確認遇難。龍山區收到了4000多份關於梨泰院踩踏事故的失蹤尋人求助報告，搜救還在進一步進行中。

出去玩沒有錯，朋友聚會也沒錯，這不是遇難者的錯。我們需要警惕的是，當類似的情形發生，一定要及時反應，保護自己和身邊人的安全。

1、去人員密集的場所，要提前記住緊急出口的位置。

2、感覺情況不對或有大批人群向你擁來時，千萬不要逆向行走也不要停止不動；可以立即就近躲避到室內的店鋪，或者抱住路燈等固定的東西，遠離玻璃等易碎品。

3、擁擠時，兩肘撐開在胸前形成一個保護空間，儘量保證呼吸。

4、如果前方有人摔倒，大聲呼救，讓後方的人停止前進。周圍的人儘量迅速幫助摔倒的人起身。

5、 不要繫鞋帶、不要撿東西。如果已經摔倒了，儘量蜷縮起來，雙膝儘量前屈保護胸腔和腹腔，用手護住頭頸，也可減少自己易被踩到的面積；也可以儘量側躺在地，兩手十指交叉相扣，護住後腦和頸部。同時兩肘向前，護住雙側太陽穴。

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