梨泰院人踩人｜日本女模冨川芽生魂斷韓國　發送父親最後短訊曝光

韓國首爾梨泰院10月29日晚上的萬聖節派對發生人踩人事件，造成至少154人死亡。繼24歲韓星李智漢（이지한）、韓國職棒起亞猛虎（Kia Tigers）啦啦隊前隊長金有娜（김유나）證實罹難後，日本女模特兒冨川芽生也被證實在意外中死亡，得年26歲。



韓國方面已證實2名日本女子在意外中罹難，其中一人應是來自日本的26歲女模特兒冨川芽生。

根據日本媒體報道，死者的父親是現年60歲、身為根室市市議員冨川步。他接受訪問時透露，女兒因十分喜歡韓國，6月已往韓國，留學半年，事發前一晚，她還發訊息告知父親將與同學聯袂前往梨泰院。她與爸爸平時以即時通訊應用程或LINE聯繫，發訊給父親最後的訊息是：「要來找我玩喔」以及「拌飯很好吃！今天遇到了同班的法國人。」

冨川步30日一早看到梨泰院的新聞時深覺不妥，趕緊撥打電話聯絡愛女，豈料接電話的是韓國警察。

他30日傍晚收到日本大使館通知他女兒已死的消息，極度難過及崩潰，最後哽咽到無法接受訪問，場面令人鼻酸。

冨川步31日赴韓處理女兒後事。

2018年起擔任韓國職棒Kia Tigers的啦啦隊長的金有娜，被證實在梨泰院事件中罹難。（金有娜IG）

多家媒體已報道，金有娜在梨泰院的意外身亡的消息。

外型姣好的她生於1998年，2016年以韓國職棒LG雙子的啦啦隊長的身份首次亮相，2018年起她成為起亞猛虎啦啦隊長，深受支持者歡迎。朋友及粉絲對她如此年輕便離去傷心不已，死者的熟人和網民都在她的SNS上留言哀悼。

金有娜的熟人30日通過個人SNS公布金有娜過身的消息，並表示「她應該在那裏更快樂」。有粉絲留言稱：「在那裏安息吧」。

她葬禮11月1日上午於首爾國立大學醫院的殯儀館舉行。

《Produce 101》第二季選手朴熙石、金道賢等人10月31日日晚被發現在Instagram貼出訃文，透露了令人悲痛的消息，其中金道賢發文指「李智漢在2022年10月30日永遠離開了我們，去了安息的地方。請大家來送智漢的最後一程。」他之後寫下靈堂開放時間與出殯時間。

經紀公司935娛樂之後向韓媒XSports News證實，李智漢是梨泰院事件其中一名遇難者。

李智漢出生於1998年8月，2017年參加Mnet選秀節目《Produce 101》第二季，最終排名為98名，他之後以演員身份活動，參與網絡電視劇如《今天也是南賢的一天》（暫譯）等。

▼李智漢過去在《Produce 101》第二季的演出▼

▼有關梨泰院事件的照片▼