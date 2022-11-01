梨泰院人踩人｜不見警方兼無任何人潮管制　意外發生原因之一

梨泰院發生人踩人慘劇，造成最少155人死亡，震驚全國，政府已責成團隊調查事件。儘管目前未知發生意外原因，但已有專家指出，警方對慶祝活動幾乎毫無準備，會是導致意外發生的原因之一。



這不是梨泰院在萬聖節人潮最多的一次，在意外發生的10月29日，估計有10萬人聚在梨泰院。在2017年人數更高達20萬，但沒有發生任何意外，惟這次的萬聖節與過往不太一樣，這是韓國爆發新冠疫情，相隔3年後容許民眾不戴口罩慶祝的萬聖節，人們的期待和氣氛也是最高漲的。

圖為10月29日，韓國梨泰院發生人踩人慘劇，大量救護人員趕到現場搶救傷者。（AP）

英國人潮安全管制專家，艾倫（Steve Allen）表示，缺乏人潮管制是這次災難的主要原因之一。

「在翻看影像後，我沒有在任何影片看見警察的出現，也沒有看見任何形式的人潮管制。很明顯這是一個受歡迎的地區，也是疫情防控以來的第一次節日慶祝活動，增加了人潮風險。」

警察廳後表示，當日梨泰院部署了137名警察，但沒想到會有如此多的人群聚集。

首爾大學火災與災害預防系教授李英珠（Lee Young-joo，音譯）也指出，現場缺乏警察控制：「與其他任何災難一樣，人群擠擁很難預測。但令人遺憾的是，當局在現場部署了最少數量的警察，儘管他們知道這是自疫情以來首次不用戴口罩的萬聖節活動。」

李英珠亦說道，與音樂會或其他集會不同，當人潮到達指定地區時，會站着不動。但梨泰院的慶祝者被擠在死胡同後，會試圖通過推擠其他人前進，這也是為何會更容易發生意外。意外發生的小巷路窄且傾斜，只要其中一人絆倒，就容易造成骨牌效應一起倒地。