梨泰院人踩人｜兩孫開心報備前往慶祝 祖父痛哭抱歉：我無能爲力

南韓首爾梨泰院上周六（10月29日）發生南韓迄今最嚴重的人踩人事件，據報死亡人數增至155人，當中逾百名20多歲死者。首爾市昨日（10月31日）於首爾廣場設靈堂，不少民衆及罹難者家屬親友前往哀悼。現場一名長者的孫子及孫女於是次事件罹難，痛失愛孫的他無奈指自己「無能爲力」，難掩悲痛情緒。



梨泰院慘劇發生後，南韓總統尹錫悅宣佈全國進入哀悼期。綜合外媒報道，南韓昨日（10月31日）設立祭壇供民眾弔唁，不少民眾備花到場致祭，現場哭聲一片， 場面心酸。

一名現場長者獲傳媒採訪，得悉其孫子及孫女同於是次事件中喪生。該祖父憶述，兩名孫兒在出發往梨泰院前有預先向祖父報告行蹤，因參加萬聖節慶祝活動所以前往該處，在出發後不久仍能聯絡上他們。惜事件發生後，祖父即與孫兒斷聯，重新獲得二人消息時，已是二人被安放於首爾一所醫院。說畢，祖父悲從中來，掩臉痛哭。

祖父後來又表示感到自責，「我無能爲力，對他們感到很抱歉。」年邁祖父最後撐著拐杖，腳步蹣跚地傷心離開。

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韓國首爾梨泰院日前（29日）發生嚴重人踩人事故，有逾百名死傷者。狹窄環境大大增加了救援難度，救護員需要逐一抬出傷者並於街上進行心肺復甦急救。傷者及死者被分別送往不同醫院，親屬只能逐間醫院尋找親友下落。



據韓媒報道，19歲少女金多彬（Kim Da-bin）臨出發前往梨泰院，與即將入伍的男友約會前，向55歲安姓母親撒嬌索取零用錢：「媽，給我一點錢」，安女士也應女兒要求給她5萬韓元，誰知這次對話竟成了金多彬留給母親的遺言。

7小時後安女士突然接到女兒男友的電話，對方哭著說她的女兒已經死了。事發時多彬被一堆人壓住超過一小時，男友嘗試把她拉出來但不成功。得知女兒的惡耗後，安女士立即趕到現場。

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當晚有大批死傷者，金多彬的遺體本來被安置在元曉路體育館，男友認屍後遺體被送往醫院。但安女士遲遲未收到通知，不知女兒的遺體轉送至哪裡，只能徹夜尋訪不同醫院，以及到失踪者登記處找尋女兒的消息。一直苦覓愛女遺體不果令她非常焦慮：「我只想見到我的孩子，警察卻只叫我回家等電話，太荒唐了」。

安女士指金多彬於家中排名第二，由於丈夫早逝，性格成熟的多彬年紀輕輕已要工作賺錢供養弟妹，愛女罹難離世令她悲痛不已。