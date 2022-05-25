桑迪胡克校園槍擊夢魘重臨：十年難推槍管誰之過？│新聞背後

周二早上，一名18歲槍手在德州一所小學一間接一間課室襲擊的畫面，令許多人想起了十年前的康涅狄格州的桑迪胡克（Sandy Hook）小學——當時這裏發生了美國史上最致命的校園槍擊案件，共20名兒童和6名教員死亡，給美國全國帶來極大震撼、並引起一輪圍繞槍支管制的討論。



最新的德州尤瓦爾迪（Uvalde）市槍擊案共致至少19名學童和2名成年人死亡，成為自那以來又一重大校園槍擊案。雖然未知疑犯動機，而槍手襲擊經過更與十年前有着諸多相似之處。

2012年12月14日上午9點半左右，20歲男子蘭扎（Adam Lanza）持步槍闖入學校，用其母親合法購買的步槍對着一間間教室和辦公室開火，並在警察到達時自殺。當局表示，蘭扎在抵達小學前在家中槍殺了自己的母親。

德州當地官員和立法會議員表示，此次案件中的18歲槍手拉莫斯（Salvador Ramos）單獨採取行動，他在前往學校前用生日時購買的軍用步槍，開槍打傷祖母，於11點半再闖入學校施襲，後被警方擊斃。

當局尚未公佈作案動機，但拉莫斯曾在社交媒體上發佈出意思曖昧的信息，「建議孩子們要小心」。

2012年桑迪胡克小學槍擊案，學校家屬擔心親屬安危。（美聯社）

事發後，桑迪胡克小學遇害者母親Nicole Hockley在發佈在《今日美國》的文章中寫道：「我的兒子（當年）沒能從桑迪胡克小學回來。Dylan被殺的記憶再度湧現，我的心也在為德州流血。」

在國會，代表康涅狄格州（Connecticut）的民主黨參議員Chris Murphy在一次慷慨激昂的發言中尖銳的質問在場議員：「我們的手中又多了一個桑迪胡克（槍擊案）。我們在做什麼？」

槍管立法

桑迪胡克小學的慘案過後，美國社會對於收緊槍支管制的聲音尤大。儘管紐約州、康涅狄格州、馬里蘭州等一些地方州議會通過了相關立法，但在聯邦層面，國會一直未能通過實質性的法案。

當時擺在聯邦議員們面前的有兩個法案：一是案發一個月後加州參議員范士丹（Dianne Feinstein）提出的2013年攻擊性武器禁令（AWB 2013），包括對禁止銷售150多種特定型號的槍支以及容納10發以上彈藥的彈夾，儘管當時公眾實際上支持限制性更強的法案，但AWB 2013仍在參議院以60票反對、40票贊成被否決（投出否決票的包括15名民主黨人、1位獨立議員及全體共和黨議員）。

另一個是民主黨參議員曼欽（Joe Manchin）和共和黨參議員圖米（Pat Toomey）共同提出的修正案，強制要求對通過互聯網或在槍支展會上銷售槍支進行刑事背景調查，該立法儘管獲得了更多支持，但仍然不足當時法案通過所需要的最低票數。

奧巴馬希望加強全美槍械監控政策，惟無功而返。當年在回應桑迪胡克小學槍擊案時，奧巴馬更當眾落淚。（美聯社）

時任總統奧巴馬指責國會共和黨人以及部分民主黨人礙於財力龐大的槍支遊說團體，不敢作為，儘管從未指名道姓的抨擊，奧巴馬此後也多次公開表達對於槍支遊說組織的憤怒。

當年事件後，全國步槍協會（National Rifle Association，NRA，為美國主要槍支遊說團體）的回應避開槍支管制，主張在所有美國學校中引入持槍警衛。而美國超過五分之一的公立和私立學校已經僱用警察或其他武裝保安人員。

十年後的今天，拜登在德州槍擊後的電視講話中表示：「作為一個國家，我們必須問自己——以上帝的名義——我們什麼時候才能站出來反對槍支遊說集團」。

陰謀論：桑迪胡克從未發生？

另一方面，過去十年間圍繞槍支管制的激烈爭論下，不僅出現了分明的黨派差異和對立，還滋生了桑迪胡克從未發生的大規模陰謀論，宣稱事件是一場「由政府策劃的陰謀」，目的是侵犯擁槍者的權利。

5月24日，美國德州尤瓦爾迪小學槍擊案後，有家長和親屬在市政中心門外等候。（美聯社）

共和黨議員及一些保守派意見領袖在公共平台宣揚這一理論，如著名的極右陰謀論者、電台主持和作家瓊斯（Alex Jones）就常常在其平台上討論，包括詆毀一些公開露面、支持槍管的受害者家屬，他在電台中反覆播放他們的公開講話，捕捉其痛苦的敘述中的停頓、喘息等微小跡象，稱其正在說謊。

研究這些陰謀論的《紐約時報》作家Elizabeth Williamson表示，「人們這樣做是出於意識形態的原因。」她稱，圍繞槍支管治已經出現「一種部落式的紐帶連接」。

由於國會中兩黨的分裂，過去幾年間民主黨議員多以對實質性的槍管法案不抱希望，參議員Murphy此次情緒激動的表示：「我在這裏懇求——真的跪下來——懇求我的同事。在這裏找到一條前進的道路。」