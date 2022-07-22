美國青年路經火場衝進去救5命　最後關頭抱6歲女童跳窗自己受傷

美國華盛頓郵報與ABC新聞報道，印第安納州的25歲男子波斯提克（Nick Bostic）日前跑進一棟正在燃燒的房子後救出5名孩子，其中包括一名6歲女孩被他帶着跳出2樓窗戶。他受訪時表示，自己不是英雄，身受的重傷「一切都是值得的」。



波斯提克11日凌晨開車行經居住的拉法葉市（Lafayette）西北，看到一棟房子陷入火海，於是趕緊停車，並且跑進去提醒居民。

他受訪時回憶，「我猛踩剎車，轉動方向盤、轉了180度。我跑到房子的後面，喊著有沒有人。4張臉，3或4張臉龐在樓梯上面冒了出來」。

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據華郵報道，這棟房子住著巴瑞特一家，父母當時外出，留下18歲的謝歐娜（Seionna Barrett）照看3個妹妹，分別是1歲的凱莉亞（Kaleia）、6歲的凱拉尼（Kaylani）與13歲的雪莉（Shaylee），雪莉的同齡朋友莉薇安（Livian Knifley）當時也在。

波斯提克說，受他催促的謝歐娜能帶着3名孩子逃出去，卻也告知有個孩子仍然失蹤，促使他在濃煙密布的房子裏面找人，「我聽到一聲微弱的嗚咽聲、一聲微弱的哭聲，我就下去那裡，直到找到那個小孩」，但因為屋內的濃煙，波斯提克唯一選擇就是經由二樓窗戶逃出去。

他用右拳破開窗戶，抱着懷裏的凱拉尼跳到安全處。

Here’s the video to go along with the story. pic.twitter.com/TvZ5wzCg1f — LafayetteINPolice (@LafayetteINPD) July 15, 2022

趕來員警的警用隨身攝影機拍到波斯提克跳下的後續，可見他被燃燒的房子從背後照亮，抱着女孩朝著警消人員走來，等到警官接過正在哭的小孩後，就氣喘吁吁地坐在路邊，直喊「我需要氧氣」。

一位警官隨後協助波斯提克到對街的較安全地點，等到他在草坪上躺下後，止血帶就被綁到手臂上。波斯提克接着問道：「小孩沒事嗎？拜託告訴我，小孩沒事。」鏡頭外的一位警官則跟他保證孩子安然無恙：「哥們，你做得不錯，好嗎？」

除了手臂傷勢跟其他傷口外，波斯提克還遭受煙霧吸入性呼吸道傷害（Smoke Inhalation），被空運至印第安納波里斯一家醫院，2天後獲准出院。

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他說自己不是英雄，只是做了自己希望家裏要是失火的話，有人會為他與他的家人做的事情，「這一切都是值得的，我不斷提醒着自己，多麼小的犧牲，這種暫時的疼痛……這太值得了」。

據報波斯提克的親戚在GoFundMe設立網頁以協助他支付住院和醫藥費，至20日已籌得超過50萬美元。

巴瑞特一家的爸爸大衛（David Barrett）告訴華郵，自己家人「為尼克的所作所為感到非常幸運」，並讚揚波斯提克是真正的英雄，自己的女兒則是喚醒孩子們的真正英雄，「我不願去想，要是尼克沒有現身的話，那可能會發生什麼事情，我的感激無法用言語表達」。

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