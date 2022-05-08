日本喪屍村｜老人化身怪物到處襲擊遊客　成了整個村子的財富密碼

松崎町是日本一座靠海的鄉村小鎮，以舒適的溫泉和小吃櫻餅的葉子為特產而出名，看上去是一個能夠寧靜而悠哉生活的地方。但在這平靜表象的背後，松崎町的居民們都共同守護著一個致命的秘密：這幾年來，每年都會有一兩天，部分村民會離奇的突變成喪屍瘋狂襲擊前來觀光的旅客，原本祥和的村莊畫風一轉成了死亡之屋！



所到之處，都要提心吊膽，生怕從哪裏就衝出個滿臉鮮血的村民給你一大口親親。然而在一到兩天之後，這些怪物又會突然完全消失的無影無蹤，昨晚還追著你跑的喪屍或許今天就成了村口市場的豬肉榮和賣魚強。

點圖放大看看松崎町的景色及突然出沒的恐怖喪屍們▼▼▼

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這是什麼恐怖片劇情？好了，不開玩笑了。其實，這是以鬆崎町為舞台開展過許多次的一種特色遊玩活動，叫做「喪屍露營」。簡單來說，參與的玩家需要在松崎指定的空地露營過夜，並在喪屍的重重包圍下，完成指定的任務，最後逃出生天。多年來，參加者都從報名的眾多人中抽選50-100名組成，玩家可以選擇自行前往松崎集合，也可以在新宿坐統一的大巴前往。

想被喪屍追還得看運氣

當天下午三點後，NPC就會下發一些任務，玩家必須要走出露營地所在的安全區和喪屍正面交鋒，去搜刮一些食材啊，生活用品之類的東西。其實在前幾年，這些喪屍往往都由鎮子上的年輕人負責扮演，但松崎町作為日本人口最少的地方之一——根據松崎町官網公佈的數據，只有6000左右的居民。社會老齡化的發展，鎮子中的老年人逐漸佔據了人口的大多數。於是，在今年不久前發布的活動宣傳中，鎮上的老人們也紛紛拾起戎「妝」，化身成人生閱歷豐富的喪屍擔起遊戲NPC的重任。看看這些爺爺奶奶的定妝照，喪屍們笑得多開心啊。不知道被他們咬上一口，壽命會不會反而增加呢？

沒有任務的時候，玩家們的狀態類似在營地開燒烤大會，和平時的露營沒什麼兩樣。當地的特產櫻餅什麼的在這時候也不用擔心賣不出去了，一句「物資緊俏，只有這個可以吃」就能讓松崎名物給遊客留下深刻的印象。但據說要是剛剛外出時有人被感染，那個人很可能在營地當場變為喪屍襲擊玩家，很有恐怖電影的感覺。玩家可以用道具手槍擊斃對方，你能想像到的喪屍片橋段這裏基本都會發生，比如喪屍攻破營地，官方鎮壓感染者，突如其來的爆炸等等。若能挺過這些驚險的任務，你會收到官方贈予的過關徽章，完成任務最多的人能得到圖上右邊那個唯一一枚的勇氣徽章，戴上它就免疫喪屍病毒的感染，換句話說就是無敵。在活動的尾聲，玩家們會被告知已從目前紮營的這個叫做「奇怪村」的地方成功逃離，等待他們的下一個地方，便是當地特色的溫泉。

還有一點值得一提的是，每年喪屍遊戲的宣傳片都做的蠻有水準，有過直接拍看得人提心吊膽的變異過程的。有的玩起了套路，講述一對台灣情侶來這裏玩，結果遭遇了真喪屍的局中局。今年的宣傳片是一名被咬的男子在臨終前對著攝像頭記錄自己生命最後的幾分鐘。張力十足，不去整個今年奧斯卡可惜了。而且和奧斯卡一樣，松崎鎮的喪屍遊戲按理說是一年辦一次，但2021年主辦方也曾因疫情取消了遊戲。看來這喪屍病毒在新冠面前也只能算個弟弟了。

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