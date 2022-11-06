荷蘭環保分子闖入機場阻止私人飛機起飛　逾百人被捕

數百名環保分子星期六（11月5日）衝進荷蘭首都阿姆斯特丹的史基浦機場（Schiphol Airport）私人飛機區，阻止飛機起飛長達數小時。荷蘭媒體報道，有100多人被捕。



據路透社報道，這些身穿白色防護服的環保分子坐在飛機輪胎前，阻止飛機起飛。商業航班並沒有因示威活動而受到延誤。

憲兵前往私人飛機區，將數十名示威者帶上巴士。

示威活動由綠色和平組織（Greenpeace）和反抗滅絕組織（Extinction Rebellion）發起。他們當天也在史基浦機場周邊地區舉行示威。

另有數百名示威者在機場主要大廳及周邊地方，舉起寫著「限制飛行活動」和「更多列車」的標語。

環保組織指史基浦機場是荷蘭最大的二氧化碳排放源，每年的排放量達到120億公斤。

史基浦機場回應時說，他們致力於在2030年成為零排放機場，並支持航空業設定到2050年實現淨零排放的目標。

荷蘭政府曾在6月以空氣污染和氣候問題為由，宣布計劃將機場每年的旅客人數上限控制在44萬人次，比2019年減少約11%。

聯合國氣候變化大會星期天（6日）起在埃及召開，預計將有來自近200個國家的代表出席。環保分子早前也兩度向荷蘭畫家梵高的畫作潑湯。

本文獲《聯合早報》授權轉載

