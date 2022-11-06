Aaron Carter暴斃家中　未婚妻Melanie門外痛哭：我無法呼吸

美國歌手Aaron Carter 11月5日被發現在南加州寓所的浴缸內暴斃，年僅34歲，遺下未婚妻Melanie Martin及未足一歲的兒子Prince。據美媒報道，未婚妻得知消息後在現場寓所門外痛哭。



Aaron Carter是美國流行樂隊Backstreet Boys成員Nick Carter的胞弟。

當地媒體報道，Melanie Martin得知Aaron Carter離世的消息後，在他家門外痛哭。不久後她在TikTok上傳一段自己在車裏哭泣的影片，又在Instagram發布一張與Aaron的合照，留言稱「我無法呼吸」（I can't breathe）。

她向傳媒TMZ稱「我的未婚夫Aaron Carter去世了。我全心全意愛他，未來將是一段在沒有父親下撫養兒子的旅程。」她希望外界尊重其私隱，稱「我們要接受失去我們深愛的人。我們仍在接受這個不幸事實。非常感謝你的致意和祈禱。」

兩人在2020年初開始交往，但一直離離合合，至2020年6月訂婚。兩人的兒子Prince在2021年11月22日出生，數日後Aaron Carter卻宣布要退出關係。三人重聚後，未婚妻曾指Aaron Carter過去打斷過她三條肋骨。

兩人皆因家暴及濫藥問題被認定不適合照顧兒童。2021年9月，Aaron Carter曾表示兒子由Melanie Martin的母親暫時監護。他為爭取兒子的監護權，已接受勒戒，無奈未能如願。

現時已無法查看Melanie的Instagram帳戶，未知是否由她本人關閉。

Aaron Carter早期曾為Backstreet Boys及Britney Spears的演唱會客串，之後自己推出多張大碟，其中《Aaron's Party（Come Get It）》在美國的銷售量達300萬張，為他獲得三白金唱片榮譽。

除了樂壇，Aaron生前亦曾參與多套電視劇和舞台劇，並於2017年公開承認曾經濫藥，更因為涉嫌藥後駕駛及藏有大麻罪而被送往戒毒中心。