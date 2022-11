Aaron Carter｜Backstreet Boys成員Nick胞弟暴斃家中　享年34歲

美國流行樂隊Backstreet Boys成員Nick Carter的胞弟、歌手Aaron Carter11月5日被發現在南加洲的寓所內暴斃,終年34歲,目前未知他的死因。



美聯社報道,洛杉磯縣警表示,當局在5日早上11時左右接報,救援人員到洛杉磯以北大約112公里的蘭卡斯特(Lancaster)Aaron的家中,並在浴缸內發現一名死者。

Carter家族的發言人之後證實Aaron離世的消息,指大家仍正接受這個不幸的事實,感謝外界的慰問。他的未婚妻Melanie Martin則希望各方可以尊重他們一家的私隱。

Aaron Carter曾經為Backstreet Boys及Britney Spears的作品客串,自己亦推出多張大碟,包括《Aaron's Party(Come Get It)》、《I Want Candy》及《LOVE》等,其中《Aaron's Party(Come Get It)》在美國的銷售量達300萬張,為他獲得三白金唱片榮譽。

除了樂壇,Aaron生前亦曾參與多套電視劇和舞台劇,並於2017年公開承認曾經濫藥,更因為涉嫌藥後駕駛及藏有大麻罪而被送往戒毒中心。

Aaron離世後,遺下未婚妻Melanie及去年出世的兒子Prince。