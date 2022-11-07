美國中期選舉「燒錢」破紀錄　榜首索羅斯豪捐10億港元

美國中期選舉除了是一眾候選人的戰場，也可看到美國富豪捐款人為其屬意的候選人出動「銀彈攻勢」。美國政治捐獻數據庫、無黨派機構OpenSecrets數據顯示，10位美國億萬富豪在這場選舉合計投入5.4億美元（約42億港元）。



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美國億萬富豪為2020年大選捐出12億美元（約94億港元）。

他們在今次中選如此花費，顯示這有多攸關他們的利益。

美國稅收公平組織（Americans For Tax Fairness）分析Open Secrets彙整的數據後稱，與2018年相比，他們在今年選舉的支出增加44%。來到本週，他們的支出將達10億美元。

美籍猶太商人索羅斯（George Soros）排名第一，他是榜上唯一捐款上億美元者。

他向自己名下的「民主政治行動委員會」（Democracy PAC）捐出1.28億美元（約9.99億港元），再由它把錢分撥出去，支持民主黨候選人。

個人捐款排名第二多的是航運鉅子烏伊萊恩（Richard Uihlein），他與妻子合計捐出 6,700萬美元（約5.2億港元）。夫妻倆與共和黨有聯繫。

第三名是對沖基金Citadel創辦人兼行政總裁格里芬（Kenneth Griffin），捐款額6,600萬美元（5.1億港元）。他與共和黨有聯繫。

《國會山報》5日稱，這些「超級金主」多捐款給超級政治行動委員會（Super PAC）之類的外圍組織。它們能募集金錢，並將錢投放在競選廣告，金額不受限制。

特別值得注意的是，那些「超級金主」的捐款約62%是給共和黨，直至11月前共和黨收到的大額捐款多過民主黨，一反近年選舉情勢。

美國稅收公平組織執行董事克萊門特（Frank Clemente）說：「如我們要建立一個對所有人都有效的民主制度，我們需要極力遏制億萬富翁資金對我們政治的影響。」

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加密貨幣業界成新勢力

除了富豪外，美國傳媒也注意到加密貨幣業界在這屆中期選舉前大幅增加政治支出。

根據美國研究機構、負責追蹤政治捐款數據的OpenSecrets，加密貨幣公司及其員工為美國2022年的選舉投入7,300萬美元，報道指他們希望新一屆國會議員對加密貨幣業更友善，令他們免受監管問題打擊。