有片｜無人機3次投彈誓要炸死俄軍　淡定拿起丟開　影片網絡廣傳

俄烏戰爭過程中，無人機的應用佔了相當重要的地位。



近期，推特流傳一段俄羅斯士兵躲在戰壕裡，2次徒手接住烏克蘭無人機投下的榴彈，最後沿著壕溝成功逃亡的影片（點擊放大瀏覽）：

+ 23

因為士兵身上有傷，孤身一人躺在戰壕裡，烏軍無人機發現之後，先後對他投了3枚榴彈，第一枚落在胸前、第二枚落在背上，他都把榴彈丟出去之後，在遠方引爆，第三枚偏離目標，他也趁此時起身離開。

影片只有28秒，但瘋狂的畫面引發多數網友的評論：「我不得不承認這個人的想法和反應很快」、「有史以來最幸運的士兵，需要他給我買彩票」。

也有人為他抱不平：「他很明顯受傷了（從無人機上可以看到血），根本不是威脅。為什麼他們要以這種不光彩的方式試圖殺死他？」

This guy is one of those who just love life😅 pic.twitter.com/8OPMALITB5 — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) November 5, 2022

延伸閱讀：

給生鏽槍枝又缺水少食不給補助 俄士兵怨聲載道四處抗議

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】