有片｜無人機3次投彈誓要炸死俄軍 淡定拿起丟開 影片網絡廣傳
撰文：中天新聞網
出版：更新：
俄烏戰爭過程中，無人機的應用佔了相當重要的地位。
近期，推特流傳一段俄羅斯士兵躲在戰壕裡，2次徒手接住烏克蘭無人機投下的榴彈，最後沿著壕溝成功逃亡的影片（點擊放大瀏覽）：
+23
因為士兵身上有傷，孤身一人躺在戰壕裡，烏軍無人機發現之後，先後對他投了3枚榴彈，第一枚落在胸前、第二枚落在背上，他都把榴彈丟出去之後，在遠方引爆，第三枚偏離目標，他也趁此時起身離開。
影片只有28秒，但瘋狂的畫面引發多數網友的評論：「我不得不承認這個人的想法和反應很快」、「有史以來最幸運的士兵，需要他給我買彩票」。
也有人為他抱不平：「他很明顯受傷了（從無人機上可以看到血），根本不是威脅。為什麼他們要以這種不光彩的方式試圖殺死他？」
This guy is one of those who just love life😅 pic.twitter.com/8OPMALITB5— ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) November 5, 2022
克里米亞大橋爆炸 影響俄羅斯軍方物流 斷橋呈「倒V型」沉海兩俄羅斯人「坐小艇」抵達美國阿拉斯加求庇 州長稱料陸續有來意媒：俄疑將測試末日武器波塞冬超級魚雷 號稱可摧毀美國紐約慎入｜俄羅斯男不想入伍 要求朋友弄斷腿 痛苦叫聲響徹大樓死囚最後一餐吃什麼 俄羅斯最陽春 美國兩個奇怪之選永遠成謎5千海豚屍體沖上岸 專家心痛：俄烏戰爭「這件事」逼瘋牠們
延伸閱讀：
【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】