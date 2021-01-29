巴西居酒屋疫情下「暗藏春色」　被揭大搞「多人運動」雜交派對

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-01-29 23:02

新冠肺炎疫情在全球持續延燒，各國政府也紛紛呼籲民眾做好防疫措施，保護自己與他人。不過位在巴西的一間日式居酒屋，近日被爆出業者大喇喇的舉辦「雜交派對」，多人混戰畫面曝光後，讓不少網友痛批太誇張。現在業者已發布道歉聲明，直呼自己知道錯了，將對店裏進行消毒，未來也絕不再犯。

綜合外媒報導，這間居酒屋「Izakaya Hyotan」位在巴西庫里蒂巴市（curitiba），在去年3月曾為了防疫「自主停業」，還被不少民眾評比為「優良餐廳」，想不到過了不到一年的時間，竟被爆出業者不顧防疫舉辦雜交趴。

據報導，這場多人派對在本月23日餐廳打烊後舉辦，參加者都是員工，他們不只在廚房、客用餐桌上進行性行為、還上演「多人運動」，連SM也是活動環節之一。

消息曝光後，讓網友痛批「太誇張」，連當地政府也特別關切，目前正進行相關調查。而居酒屋業者27日也在Instagram上發布道歉聲明，以日本「土下座」漫畫搭配長文，直呼自己真的知道錯了，請大家相信他不是壞人，店裏會進行消毒，以後絕對不會再犯。

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