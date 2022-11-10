加拿大外長指中國日益具破壞性　北京：違背事實

加拿大外交部長趙美蘭（Melanie Joly）11月9日稱，中國是一個日益具有破壞性的全球大國。中國外交部發言人趙立堅10日回應指，加方有關涉華言論違背事實，充滿意識形態偏見，公然干涉中國內政；中方對此堅決反對，已向加方提出嚴正交涉。



趙立堅強調，和平發展、合作共贏是時代潮流，也是亞太地區國家共同願望。他說制定所謂「印太戰略」是加方自己的事，但不管加方提出什麼樣的地區戰略，宗旨都應是互利共贏，而不是零和博弈。

他指抱守冷戰零和思維、挑動集團政治和陣營對抗的做法不得人心，也不會得逞。

他表示，國與國關係只能建立在互相尊重、平等互利基礎之上，中加關係也不例外。他指台灣、新疆、香港事務純屬中國內政，不容他國指手畫腳。他說當前中加關係正處在十字路口，兩國關係何去何從，關鍵在於加方能否回歸理性務實軌道，客觀公正地看待中國。

他稱中國堅持和平發展，倡導開放包容，踐行合作共贏，始終是世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者。他指國際社會對此有目共睹，中國的發展是世界的機遇，是世界和平力量的增長，無論發展到什麼程度，中國永遠不稱霸、永遠不搞擴張。

趙美蘭9日稱，加拿大將加強與台灣的經濟關係，並繼續捍衛香港的言論自由和新聞自由。