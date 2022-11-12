又對名畫下手　挪威環保示威者企圖用膠水把自己貼在《吶喊》上

幾名環保示威者11月11日前往挪威首都奧斯陸（Oslo）的國家博物館，試圖用膠水把自己粘到挪威著名藝術家Edvard Munch在1893年所畫的《吶喊》（The Scream，又譯《尖叫》）上，但未成功。警方稱，3名女子被捕。



根據挪威通訊社（NTB），她們2人嘗試吧自己粘在這幅畫上，第3人則在拍攝，事發期間，另一人嘗試保護畫作。

報道引述片段指，看守人員抱着2名示威者，其中一名高喊「我為人們的死亡而吶喊」，另一人跟着喊道：「我因議員無視科學而吶喊」。

Stans Oljeletinga eko-aktivistleri fosil yakıtların kullanımını protesto etmek için kendilerini Edvard Munch'un "Çığlık" tablosunun çerçevesine yapıştırmaya çalıştı. Norveç Ulusal Müzesi'ndeki güvenlik görevlileri aktivistleri durdurmayı başardı. pic.twitter.com/qihsquwwXN — Milena (@josephineVV5) November 11, 2022

奧斯陸警方稱，從保安人員那裏獲悉此事後，警方已抵達國家博物館，3人沒有成功，但玻璃畫框上有膠漬，未有報告稱畫作有受損。這3名女子是芬蘭、丹麥和德國的公民，目前已遭逮捕。

報道指，這些社運人士來自挪威組織Stopp Oljeletinga，翻譯過來是停止石油勘探的意思。

挪威是海上石油和天然氣主要生產國。報道稱，他們是想向挪威的政界人士施壓，要求停止石油勘探。