日本自由行注意｜防備第八波疫情　公布非強制性新應對措施

日本近期新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）確診個案急增，蔓延情況或超第七波。日媒12日稱，政府召開感染對策小組會議，就防備第八波疫情發布兩個階段的措施，會在必要時實行，但無法律約束力。



日本共同網12日稱，政府新設都道府縣可要求民眾避免外出的「對策強化宣言」，以及在出現醫療系統緊張時發布「醫療非常事態宣言」。

它們並無法律約束力，這是因為政府憂倘再度公布對違反防疫措施行為設有罰則、要求餐廳停業等的「緊急事態宣言」和「防止蔓延等重點措施」，對社會經濟活動會有嚴重影響和限制。

新的對策將疫情重新分成4級，一旦升為3級（第二嚴重）、疫情令醫療系統負擔增加，都道府縣可呼籲民眾避免前往人多擠逼地區。

疫情倘被列為4級（最嚴重），都道府縣可要求人們大幅減少出門上班、避免旅行以及返鄉。

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部長稱或將有第八波

厚生勞動大臣加藤勝信儘管疫情情況在不同地區有差別，但增加的趨勢今後也會持續，「有可能導致所謂的『第八波』」。此前已有日本專家稱，該國恐已出現第八波疫情。

加藤9日稱，現在新增確診個案數字趨勢若跟上一波蔓延的速度一樣，且繼續蔓延的話，「預想2週後有可能超過上一波的高峰」。

在11月9日厚生勞動省的防疫專家會議中與會者稱，第八波疫情可能比第七波在8月到達高峰時更多——當時每日新增個案逾26萬。

日媒警告，隨着年近歲末，當地愈來愈多派對或忘年會等舉行，傳染的風險亦會增加。圖為2022年6月29日，舞蹈員在東京淺草橫町表演，是為該處新開張慶祝與宣傳活動的一部份。這個新景點全稱是食と祭りの殿堂 浅草横町（美食與祭典的殿堂 淺草橫町）。（Getty）

日本11月10日的單日新增確診個案78,268個，較一週前增約1萬個。厚生勞動省的統計顯示，截至8日的一週內，新增確診個案是上週的1.4倍，所有都道府縣均出現增加的情況。

日本11月11日公布有73,883新增確診個案及100新增死亡個案。重症人數由10日的210人，增加22人，至232人。

北海道和東北地區個案增加尤其明顯。根據11日公布的數字、按縣劃分的話，北海道的新增確診個案最多，7,911個，其次是東京7,899個，神奈川縣4,621個、愛知縣3,985個，埼玉縣3,922個。東京的數字比一週前增加了4,809個。

日本國立感染症研究所所長、日本政府應對新冠肺炎疫情專家組副組長脅田隆字稱，較北地區與較南地區疫情狀況不同，因當地難以實施適當的通風措施以減少傳播。

共同網稱，年近歲末，當地各種派對及忘年會將愈來愈多，人們接觸機會愈多，傳染情況可能更猛烈。