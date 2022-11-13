彭博社：中資公司手握20多間加拿大礦業公司股份

中國公司持有20多家加拿大礦業公司的股份，其中包括一些業界翹楚。加拿大近期打擊外國投資關鍵礦產的舉措，將令中國的投資熱情降溫。



彭博匯編的數據顯示，加拿大泰克資源、艾芬豪礦業、第一量子礦業等至少27家上市公司均有股東與中國有關聯。由於加拿大為保護其礦產財富所採取的最新舉措，吸引這類投資者或鼓勵其增持，現在將變得愈加困難。

彭博社引述Borden Ladner Gervais LLP的外國投資法律專家Subrata Bhattacharjee說：「加拿大表示不希望看到受到政府影響的投資者注資......這將使一些礦業公司在尋找替代融資來源方面陷入困境。」

據彭博匯編的數據，中國企業過去十年參與了89宗加拿大金屬和礦業公司宣佈的收購和投資交易。這些交易價值140億美元。許多交易涉及的公司與加拿大認定的31種關鍵礦產有關。

數據顯示，在北美和南美礦山生產銅和鋅的泰克資源將中國主權財富基金中投公司列為其最大股東。由億萬富豪、礦業巨頭Robert Friedland創立的艾芬豪礦業的最大股東則包括中國國企紫金礦業以及中信金屬旗下的子公司。

數據也顯示，在小型公司中，Lithium Americas Corp.最大的投資者是中資公司贛鋒鋰業旗下的一家附屬公司，而Fission Uranium Corp.的最大股東與中國國企中廣核有關。總部設在溫哥華的Nickel North Exploration Corp.則將Sinotech Hong Kong Corp.列為其最大投資者。

本文獲《聯合早報》授權轉載

