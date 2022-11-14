美國中期選舉｜佩洛西稱民主黨仍有機會控制國會：我永遠有影響力

根據研究機構Edison Research的預測，美國民主黨贏得的眾議院席位增至206席，要控制眾議院必須在435議席中贏得218席。《紐約時報》對民主黨的預測維持在204席，共和黨則贏得212席，有望掌控眾議院。



民主黨籍的眾議院議長佩洛西星期天（11月13日）接受美媒訪問時表明，在眾議院投票結果揭曉之前，她不會公布自己在眾議院的未來計劃。

佩洛西說：「要發揮影響力，可以有很多方法。眾議院議長是握有巨大權力，但我是永遠有影響力的。」

（編按：佩洛西13日接受美媒節目訪問時稱，國會黨團同僚建議她再考慮競選眾院議長之職。

她稱民主黨仍有機會成為眾院多數派，又指民主黨是次選舉表現在該黨預期之內。

她強調說，不用管選舉結果，已經很清楚了，預期的「共和黨大潮」呈現出 「毛毛雨」般的最壞情況。

佩洛西說：「我曾總是說這就像奧運會，在半秒鐘內你可以獲得金牌、銀牌、銅牌或作為奧運選手的榮譽。讓我們看看它會把我們帶到哪裏。但我想你已經可以看到，通往未來的路比分析師和那些希望我們放棄原則的人所預測的要光明得多。」

根據美聯社，截至13日，眾院尚有19席未確認勝負。任何一黨只要取得218席，便是國會眾院多數派。）

共和黨眾議院領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）在中期選舉投票結束後即宣布，如果共和黨重奪眾議院控制權，他將競選議長。

美媒主持人問佩洛西，麥卡錫是否有能力擔任眾議院議長，佩洛西反問道：「我為什麼要對也許會或也許永遠不會發生的事情下判斷？不，我認為他沒有這個能力，但這得由他們黨內的人自己決定。」

另外，佩洛西對在加利福尼亞州獲勝的民主黨眾議員表示讚揚，稱「他們了解自己的選區和選民的問題，並取得了很棒的成績。」

佩洛西說：「在兩個月前，有誰會想到這股紅潮會變成小溪流呢？」

美國總統拜登10日說，他已同麥卡錫談過，但他還未放棄民主黨仍能控制眾議院的希望。