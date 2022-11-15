世界盃2022｜碧咸助禁同性戀的卡塔爾宣傳旅遊　被批應羞愧低頭

2022年世界盃足球賽的主辦國是卡塔爾（Qatar），當地把同性戀列作違法行為，被外界指責違反人權。英國前球星碧咸（David Beckham）幫助卡塔爾宣傳世界盃賽事及當地旅遊業，也在國內遭受批評，指他是受同性戀者歡迎的Gay Icon，如今做法令人失望。



碧咸過去在9月時曾透過發言人回應稱，逾10年來定期到訪卡塔爾，他相信足球的力量總是能夠推動向好。

英國記者皮爾斯（Andrew Pierce）11月14日在獨立電視台（ITV）節目《早安，英國》（Good Morning Britain）中批評碧咸，認為他應羞愧得低下頭，「如你所知，我不看足球比賽，但作為男同性戀者，我不會去那個國家（卡塔爾），因為我會非常擔心。」

他其後談及碧咸為卡塔爾宣傳這屆世界盃的事。他表示：「至於碧咸，他應羞愧得低下頭來。他是同性戀者的偶像，在世界多地廣受歡迎，他這樣做只有一個原因：為了銀行內的數百萬金錢。」

▼以下為碧咸為卡塔爾拍攝的旅遊宣傳片

碧咸8月確認會在世界盃期間，為卡塔爾宣傳當地旅遊業。英國《都市日報》（Metro）11月14日稱，據報碧咸與卡塔爾達成的合作協議總值1,000萬英鎊。

▼以下為碧咸為卡塔爾拍攝的旅遊宣傳片的畫面截圖

卡塔爾為宣傳世界盃，可謂不惜工本。多位著名前球星均到當地協助推廣，當中包括接近代言人地位的碧咸。

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