世界盃2022｜卡塔爾主辦被稱「最具爭議一屆」　盤點6大爭議內幕

2022年世界盃足球賽將在11月20日登場，剩下不到一周的時間，各國球迷都非常期待。



該屆是第一次世界級的國際賽事在中東地區舉行，但從2010年確定卡塔爾為2022年世界盃主辦國後，就不斷發生爭議事件，可以說是史上最具爭議性的世足賽，其中移工問題更是引起大量關注，今天就一起來看看，這次卡塔爾世界盃足球賽的相關爭議吧！

2022年卡塔爾世界爾即將開幕，但本屆賽事背後卻不少令人爭議的地方：（按圖了解）

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賄賂醜聞

卡塔爾在2010年被確定為是2022年世界盃主辦國後，就被媒體爆料稱卡塔爾花費了高達7840萬美金賄賂國際足總執委會成員以此來換得主辦權，但他們皆否認有賄賂一事。

之後不斷有相關傳言流出，國際足總副會長吉姆·博伊斯當時也對此表示，如果賄選行為被證實，國際足總將重新考慮主辦國家的選擇。但之後國際足總對於競選當中可能存在的賄選行為進行了調查，調查報告中稱，沒有足夠證據確定卡塔爾存在賄選行為，因此卡塔爾繼續為2022年世界盃主辦國。

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炎熱的夏日溫度恐影響球員 因而改期

世界杯原本都於夏季舉辦，但今年的世界盃是首次冬天舉行，因卡塔爾夏季的高溫可以高達40至50度，可能會影響到球員，因此將此屆世界盃移到11至12月舉行，然而該階段也是歐洲杯主要聯賽的賽季中期，歐洲各大職業聯賽，也只好被迫在季中停賽以應對該情況。此外，卡塔爾政府為世足建造了8座場館，每座耗資約80億至100億美元，全都裝有空調設備，但也引起環保爭議。

卡塔爾世界盃，將是首次在夏天以外的時間舉辦世界盃。（Getty Images）

比賽現場限制飲酒

卡塔爾法律禁止在公共場合飲酒，此次世界盃舉行期間，場館全面禁止飲酒，球迷只能到場館外的某些特定區域購買酒飲，並且只被允許在比賽前後購買。

LGBTQ相關爭議

人權觀察（Human Rights Watch）組織先前發佈的一份報告指出，在下個月世界盃足球賽舉行前，卡塔爾警方任意拘留和虐待LGBTQ（男女同性戀、雙性戀、跨性別、酷兒）社群成員，澳洲足球選手卡華路（Josh Cavallo）也從對此表示：「我感到非常害怕，不太願意去卡塔爾（參加比賽）」。對此卡塔爾2022世界盃足球賽執行長艾卡達（Nasser al-Khater）表示，來到卡塔爾的LGBTQ+（男女同性戀者、雙性戀者、跨性別者、酷兒及其他）球迷，將不需要擔心「任何形式的迫害」，他形容卡達是個「寬容的國家」。

卡塔爾為世界盃興建多座新球場，被指勞工的人權狀况極為惡劣。(GettyImages)

主辦國踢揭幕戰傳統

從2006年世界盃起，揭幕戰慣例就是應由主辦國揭開序幕。但國際足總認為本屆主辦國卡塔爾的首場賽事迎戰厄瓜多的比賽激烈程度較弱，加上當天並不是假期，擔心會影響收視。因此在抽籤後，揭幕戰改由同組相對強很多的塞內加爾對荷蘭，而卡塔爾達對厄瓜多的賽事在當晚七時舉行，方便當地球迷下班後觀看。但8月12日國際足總又宣佈，世界盃將提早一天開打，將於當地時間11月20日晚上7點開踢。FIFA決定更動賽程，為了延續主辦國踢揭幕戰的傳統。

勞工待遇問題

卡塔爾的勞工問題最引起國際關注，國際特赦組織在《他們當我們是機器》的報告中，紀錄8家卡塔爾私營保安公司中34名工人的經歷，發現他們面臨的侵權行為是系統性而非獨立事件。

除了有種族歧視（撒哈拉以南非洲的工人常被分配到最惡劣的環境）、強迫勞動（僱主拒絕遵守卡塔爾法律規定的每週休息日，決定請假的工人，則面臨被恣意扣薪水的懲罰。）、超時工作（必須每週工作7天，每天工作12小時，通常連續數個月甚至數年都沒有休息日）等不合理規範外，還禁止這些移工組織或加入公會，遭到國際強烈譴責。

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