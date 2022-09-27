2022世界盃︱簡東拿指碧咸犯下大錯　帶頭抗議卡塔爾世界盃

2022卡塔爾世界盃11月便上演，曼聯「大帝」簡東拿再次表態抗議，更指紅魔前隊友碧咸和一眾退役球星收錢為當地及今屆賽事宣傳「犯下很大、很大錯誤」。



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簡東拿接受《The Athletic》訪問時稱，退役球星收錢為卡塔爾世界盃宣傳犯下很大錯誤。（截圖）

世界盃首度移師阿拉伯國家，並在冬季上演，這個四年一度的球壇盛事，簡東拿事先張揚罷睇，亦不會作出任何形式的參與。他接受體育網媒《The Athletic》訪問時稱，卡塔爾的人權紀錄令他憤怒，當被問到會否為今屆賽事宣傳，他回應說：「完全不會，我會做完全相反的事。2022年1月我已開始那樣講，或許我是第一個。」

「退役球員收錢幫手宣傳，或許不知道那裏發生什麼事……那可以是他們真的不知道那裏發生什麼事，假如他們知道卻仍這樣做，我認為他們做錯了……犯下很大、很大錯誤。」卡塔爾為宣傳世界盃，可謂不惜工本，多位昔日大牌球星均曾到當地協助推廣，當中包括接近代言人地位的碧咸。

碧咸即將成為卡塔爾代言人，為2022世界盃宣傳。

碧咸與一眾名將為卡塔爾「洗白」？

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為主辦今屆世界盃，卡塔爾輸入大量外地勞工，然而工人的安全和權益備受疑問，英國《衛報》曾指，自卡塔爾獲得世界盃主辦權10年間，已有6500外地勞工身亡。 加上當地人權紀錄欠佳，人權組織屢發批評，甚至直指碧咸為卡塔爾政權洗白，簡東拿的態度正好與前隊友相反，率先表態抗議。

碧咸與簡東拿昔日曾為曼聯隊友。（Getty Images）

這位傳奇球星明白現役球員難處，指出：「如果有球員說：『我會杯葛世界盃』，我會讚好。不過你不能譴責一個20歲、全日24小時活在被足球人包圍的世界、未來尚有10年生涯的年輕人。」

他認為，責任應在政客和足球主事者身上，「足球總會、政客均有權力去說：『不，我們不要去世界盃』」，又指出：「若球員不想杯葛世界盃，我們不應感到失望，因為在最頂層，政客、總統、足球總會、政府部門首長……他們都有權力去杯葛。」