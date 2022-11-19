辛偉誠突訪基輔晤澤連斯基　上任以來首次

英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）11月19日到訪烏克蘭首都基輔（Kyiv）並與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy，又稱澤倫斯基）會面，這是他上任後首次訪問基輔。



俄羅斯2月24日揮軍入侵烏克蘭。澤連斯基在Facebook發文稱，自俄烏戰爭開打第1天以來，烏克蘭和英國就一直是最強大的盟友。

澤連斯基表示：「在今天的會議上，我們已討論對於我們國家和全球安全最重要的議題。」

根據倫敦旗幟晚報（Evening Standard），辛偉誠承諾向烏克蘭提供5,000萬英鎊的國防援助，當中包括125門高射炮和其他防空技術，以幫助烏克蘭對抗由伊朗提供的無人機。

辛偉誠在Twitter稱：「英國知道為自由而戰意味着什麼，我們一路與你同在@烏克蘭澤連斯基」。

Britain knows what it means to fight for freedom.



We are with you all the way @ZelenskyyUa 🇺🇦🇬🇧



Британія знає, що означає боротися за свободу.



Ми з вами до кінця @ZelenskyyUa 🇺🇦🇬🇧 pic.twitter.com/HsL8s4Ibqa — Rishi Sunak (@RishiSunak) November 19, 2022

英國首相辦公室就辛偉誠今天訪問基輔並與澤連斯基會晤指，這展示英國繼續支持烏克蘭。

日本首相岸田文雄18日在泰國首都曼谷出席亞太經合組織（APEC）首腦會議時譴責俄羅斯進攻烏克蘭。但在日本國內，對於俄烏戰爭似乎有不同看法。

日本前首相森喜朗18日出席活動致詞時說，不太明白為何只有俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）受到批評，沒有人責備澤連斯基，「澤連斯基正讓許多烏克蘭人受苦」。

雅虎日本刊登這篇報道後，迄今已引來逾13萬人留言熱議，日媒光文社更稱他為「失言王」。