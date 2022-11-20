馬來西亞大選｜國會懸峙新政府難產　安華慕尤丁各尋合組政府

馬來西亞第15屆大選國會議席成績出爐，三大陣營希望聯盟、國民陣線及國民聯盟都未能贏得可獨立組成政府的111個國會議席門檻，意味著出現懸峙國會及新政府難產，下來24小時乃至數天，各陣營會如何談判以組成聯合政府十分關鍵。



截至星期天（11月20日）清晨5時，選舉委員會官網只揭曉了220個競選的國會議席中，219席的成績。其中，希盟贏得81席，是贏得最多議席的政黨聯盟，但仍未達111個簡單多數議席的執政門檻。國盟贏得73席、國陣30席、砂拉越政黨聯盟22席、沙巴人民聯盟六席、沙巴民興黨三席、全民黨及馬來西亞聯合民主陣線（MUDA，也稱睦達）各得一席，以及無黨籍人士兩席。

希盟主席安華（Anwar Ibrahim）和國盟主席慕尤丁（Muhyiddin Yassin）都稱本身的聯盟可以和其他陣營合組政府，但慕尤丁表明拒絕與希盟合作，而是會與沙巴及砂拉越（Sarawak）的政黨討論合作，也願意接受其他同意國盟原則的伙伴。

安華則說，希盟與夥伴已經取得簡單多數，能成立新政府。但當記者追問希盟的合作夥伴是誰，安華卻拒絕透露，只說「我們已有文件（證明支持），我們會通知王宮（國家元首）。」

馬國國會共有222個國會議席，只要贏得過半的112席，就能單獨執政。不過，這次競選期間有一名國民聯盟候選人不幸逝世，另有一個國席的投票站因氣候不佳無法開放投票，導致這兩個國席投票延期，因此昨天選舉的國席只有220席，簡單多數議席門檻也降至111席。

本文獲《聯合早報》授權轉載

