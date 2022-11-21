卡塔爾世界盃︱抗議碧咸代言　英國藝人直播「絞碎1萬鎊鈔票」

卡塔爾（又譯卡達）去年和英國「足球金童」碧咸（David Beckham）簽下價值1.5億英鎊的10年合約，請他擔任卡塔爾大使，首要任務就是為卡塔爾世界盃代言，但卡塔爾人權紀錄不佳，對同志及多元性別族群極不友善。英國知名喜劇演員、雙性戀者萊西特（Joe Lycett）為此拍攝一段絞碎1萬英鎊紙鈔的影片，對碧咸表達抗議。



《每日郵報》報道，萊西特20日在個人網站上開直播，只見鏡頭前擺著二疊英鎊紙鈔，後方則是一台碎木機，接著身穿彩虹裝的萊西特走進畫面中，將二疊鈔票都丟進碎木機。

機器頓時噴出被絞爛的鈔票碎片，萊西特最後則向鏡頭行禮後離開（點擊放大瀏覽）：

+ 14

萊西特事後將影片上傳推特，還寫下「進步的平台」（A platform for progress）暗諷碧咸，因為他曾在多哈一場活動上聲稱，今年的世界盃將成為一個進步、包容的平台。

同性戀在卡塔爾屬違法行為，最高可處7年徒刑。萊西特不滿碧咸為恐同國家代言，13日就曾拍攝影片指出，儘管碧咸過去一直公開挺同，卻和卡塔爾簽下價值不斐的合約，「卡塔爾被選為世界上最不適合同志的地方之一，同性戀是違法的，會被監禁。如果你是穆斯林，甚至可能被處死」。

他公開向碧咸喊話，只要他在世足開幕前中止合約，將自掏腰包捐出1萬英鎊給LGBTQ+慈善機構，否則就要讓這筆錢和碧咸的「同志偶像」形象一起粉碎，20日果真開直播履行承諾，吸引逾萬人在線觀看。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】