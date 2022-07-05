步小熊維尼後塵？　米奇老鼠版權2024年到期　迪士尼恐失獨家版權

美國迪士尼（Disney）的著名卡通角色米奇老鼠（Mickey Mouse）多年來一直大受歡迎，全球多地的民眾都曾觀看其卡通片。英媒7月3日稱，初版米奇老鼠的版權將到期，迪士尼恐怕將於2024年失去獨家版權。若看過往例子，初版小熊維尼的版權已在2022年1月到期，隨後出現惡搞版廣告與電影。



《衛報》7月3日稱，米奇老鼠於1928年10月1日被創作。根據美國的版權法，迪士尼擁有此版本米奇老鼠的獨家版權95年，這意味着公司會在2024年失去其獨家版權。

米奇老鼠：圖為2022年7月5日截取自迪士尼網站的影片截圖，顯示米奇老鼠在1928年卡通片《汽船威利號》（Steamboat Willie）中的形象。（截取自Disney.com）

初版米奇版權將到期

自初版米奇老鼠面世後，迪士尼曾更改它的外貌和性格，因此公司擁有多個版本米奇老鼠的版權。當中只有初版米奇老鼠的版權會在2024年到期，屆時迪士尼仍擁有其他米奇老鼠版本的獨家版權。這些米奇老鼠版本的獨家版權會在它們面世的95年後到期。

據美媒指，迪士尼也正遊說國會議員希望延長版權到期的限期，但不獲看好。

▼迪士尼動畫YouTube頻道上的1928年米奇老鼠卡通片《汽船威利號》▼

美國加州大學洛杉磯分校（UCLA）法律學院紀錄片法律診所（Documentary Film Legal Clinic，暫譯）副主任梅耶達（Daniel Mayeda）說，民眾到2024年可用初版米奇老鼠來創作自己的米奇老鼠故事，或創作涉及這角色的故事，但如民眾的創作方式令人聯想到迪士尼，他們或會被迪士尼指控侵犯商標。

小熊維尼：美國迪士尼卡通角色小熊維尼在美國加州荷里活星光大道擁有星星。圖為2006年4月11日，小熊維尼在星光大道與自己的星星合照。（Getty）

米奇老鼠的命運，可能會與迪士尼另一經典角色小熊維尼（Winnie the Pooh）相似，即被民眾「惡搞」。1926年版的小熊維尼與其故事內大部分朋友的獨家版權已在2022年1月到期，荷里活演員「死侍」賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）1月隨即趁機用來創作其品牌Mint Mobile的廣告，更戲稱Winnie-the-Screwed。

導演沃特菲爾德（Rhys Waterfield）今年則開拍名為《小熊維尼：血與蜜》（Winnie the Pooh：Blood and Honey，暫譯）的恐怖電影，故事講述小熊維尼與豬仔（Piglet）被羅賓（Christopher Robin）拋棄後，展開一場血腥殺戮。