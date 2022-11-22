卡塔爾世界盃︱歐盟籲民眾別下載兩官方App　指有資料泄露風險

2022卡塔爾世界盃足球賽20日開幕，但本屆人權、資安爭議大，除了6500餘名外籍工人死於工程意外，歐盟國家資安主管機關也警告，若下載卡塔爾世界盃官方上線的2款App，將讓手機用戶個人資料暴露風險大增，「不要下載卡塔爾世界盃的App」。



美媒《政客》（Politico）上周報道，歐洲資安主管機關給足球迷的一個忠告，本屆卡塔爾官方的2款App一經下載，就會讓用戶個人資料處於大規模暴露的風險之中，所以千萬不要下載。

德國數據顯示，這2款App雖然提供隱私聲明，實際上會收集更多關於用戶個人的隱私資訊。

能更改你電話內容 還可直接撥打電話（點圖了解更多）：

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2款App分別為「Ehteraz」和「Hayya」，均被專家標記為「間諜軟體」，一旦下載，卡塔爾當局就能輕易收集來自世界各地用戶的個人資料隱私，甚至能閱讀、刪除或更改內容，還可以直接撥打電話。

「Ehteraz」是入境卡塔爾的旅客必須安裝的App，官方表示主要用途在追蹤COVID-19感染者的足跡；「Hayya」則是卡塔爾世界盃賽官方的App。

德國的資安專員提出最新的數據報告指出，其中一款App會偵測用戶是否撥打電話、打給哪個電話號碼，收集並記錄這些資訊。另一款則會主動預防裝置設定其進入睡眠模式，「同樣明顯的是，App收集到的個人資料不只存在當地伺服器，還會傳送到中央伺服器。」

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如果規定「必須得」下載這2款App，可以拿另一支沒有用戶個人資料的空機。

本屆卡塔爾世界盃於11月20日至12月18日舉辦，預計將有1500萬人造訪，自從卡塔爾2010年取得世界盃主辦權後，就屢傳各種醜聞，至今包括6500餘名外籍勞工在興建工程中喪命，大量勞工日常工作和生活也受到嚴苛對待，同時官方對LGBTQ+團體的態度也飽受批評。

報導指出，卡塔爾政府對此並無立即回應，接受上架的平台方Google和Apple也尚未回應。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】