「素媛案」犯人趙斗淳將搬家　居民不滿：新家距離小學不足300米

韓國「素媛案」性侵罪犯趙斗淳2020年12月刑滿出獄後，居住在安山市瓦洞，但據韓媒2022年11月22日，由於租約即將屆滿，他會搬到同市另一新家居住，此引發新家附近居民不滿，並有意發起抗議活動。



綜合韓聯社、《國民日報》等韓媒報道，70歲的趙斗淳目前住在安山市瓦洞，但租約會在11月28日屆滿，業主拒絕續約，最後趙斗淳的妻子在同市仙府洞找到新居，但引發仙府洞居民的不滿與擔憂，報道提到新家距離小學不足300米。

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韓媒《國民日報》引述附近居民指，「他搬進的房子附近有很多中小學，而且就在小孩子返放學的道路前面。」另有居民稱「趙斗淳不應該來」、「搬家當天，我們會採取一切措施防止搬屋貨車駛入小巷，比如用車輛。」

趙斗淳2008年將年僅8歲的女童拐入廁所侵犯，害得孩子大小腸流出體外，終身裝人工肛門過活，為韓國的轟動案件，趙斗淳最終坐牢12年。

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