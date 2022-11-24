媒體：土耳其或12月後開始在敘利亞開始地面軍事行動

俄衛網11月24日稱，土耳其接近政府圈子的《自由報》（Hürriyet）專欄作家塞爾維（Abdulkadir Selvi）透露，土耳其武裝力量在伊拉克北部的「爪劍」行動可能在12月結束，安卡拉計劃隨後在敘利亞展開大規模地面行動。



俄衛網11月24日稱，土耳其4月在伊拉克北部展開軍事行動，打擊在土耳其被禁止的庫爾德工人黨武裝分子。伊拉克總統辦公室表示，土耳其的行動已經對伊國家安全構成威脅；土耳其外長恰武什奧盧則稱，土方的目標是保障本國邊界安全。

卡迪爾-塞爾維寫道：「土耳其武裝力量正在伊拉克進行『爪劍』（Operation Claw-Sword）行動，預計將在12月結束。隨後在敘利亞的地面行動會將開始進入倒計時，這一次計劃的行動規模更大。」

安卡拉11月20日在敘利亞北部空襲庫爾德工人黨的敘利亞分支，科巴尼市和伊拉克北部遭到襲擊。埃爾多安稱行動成功，並且表示不排除展開地面行動。

敘利亞：圖為2022年11月20日，敘利亞哈塞克省（Hasakeh）名為Taql Baql的村莊成為土耳其空襲的目標，一個電力站受損。哈塞克省位於該國北部。（AP）

大馬士革多次稱，土軍在敘利亞邊境地區的存在是非法的，並呼籲安卡拉撤軍。在美國軍人支持下，以「庫爾德人民保護部隊」（YPG）為基礎的「敘利亞民主軍」（SDF）控制着敘利亞哈塞克省和拉卡省的大部分，以及阿勒頗省和代爾祖爾省的一些居民點。大馬士革官方不承認敘利亞東北部的自治政府。

土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）11月22日稱，土耳其很快會在敘利亞北部展開地面行動，以對抗當地的庫爾德族武裝組織、人民保護部隊（YPG）。美國和俄羅斯呼籲土耳其保持克制，以緩和局勢。

土耳其阿納多盧通訊社（Anadolu Agency）22日稱，埃爾多安22日說：「我們會用我們的坦克、大炮和士兵，把他們（YPG成員）全部剷除。」

雙方互相報復

土耳其、敘利亞北部及伊拉克北部的局勢升級，與三地自13日起發生的襲擊事件有關，土耳其和庫爾德族武裝組織互相報復，不斷發生衝突。

土耳其伊斯坦堡（Istanbul）市中心一條步行街13日發生爆炸，導致最少8人死亡、81人受傷；土耳其指施襲者是庫爾德族武裝份子。

土方於是在20日展開「爪劍」空中軍事行動，空襲敘利亞北部和伊拉克北部的庫爾德族武裝份子目標，擊斃184名武裝份子。土耳其鄰近敘利亞邊境的卡爾卡默斯鎮（Karkamis）21日被火箭彈擊中，導致最少3人死亡。火箭彈從敘利亞發射，這疑似是敘利亞武裝分子為報復土耳其而發動的攻擊。