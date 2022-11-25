世界盃｜伊朗國腳拒唱國歌後　國內異見球星突被捕

伊朗安全部隊11月24日逮捕國內足球球星、兼前國家隊成員加富里（Voria Ghafouri），指他「侮辱國家足球隊」和「散布反政府宣傳」。

伊朗國家隊11月22日在世界盃決賽周對陣英格蘭前，拒唱國歌撐國內示威；他們將在25日對陣威爾斯。



根據伊朗半官方傳媒塔斯尼姆通訊社（Tasnim）及法爾斯通訊社（Fars），35歲的加富里在國內球會富拿特上完一節訓練班後被捕，理由是「侮辱國家足球隊」和「散布反政府宣傳」。

加富里司職邊路球員，曾為國家隊上陣28次，今次卡塔爾參加世界盃未有入選。他原本是伊朗聯賽班霸艾斯迪格拿的隊長，後來遭終止合約，轉會到富拿特。許多球迷指，他是因為支持較早前爆發的示威而遭報復，也有人認為他已年紀太大。

↓加富里間中會在Instagram分享生活點滴↓

在整個職業生涯中，加富里一直直言不諱地批評伊朗政府，包括反對不准女性觀眾觀看男子足球比賽的長期禁令，以及導致伊朗遭西方制裁的對抗性外交。

伊朗庫爾德22歲女子阿米尼（Mahsa Amini）9月13日在首都德黑蘭（Tehran）被道德警察逮捕後，16日宣布死亡，伊朗各地此後爆發聲援阿米尼的示威。伊朗國家隊21日出席世界盃首場賽事時，在國歌播放期間保持靜默肅穆、拒絕跟唱，也被廣泛視為是支持已踏入第3個月未止的反政府示威。