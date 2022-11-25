印尼地震約100名兒童罹難　死亡人數仍在上升

截至11月25日，至少有 100 名兒童在早前印尼地震中喪生，佔總死亡人數三分之一。目前救助兒童會正在全力尋找生還者並提供庇護所，為無家可歸的家庭提供應急物資。印尼國家災害管理局 (BNPB) 週三表示，週一在西爪哇省展玉發生的地震，死亡人數已上升至 271 人，其中 37% 是兒童，另有逾2,000人受傷，約 62,000 人流離失所。

圖、文：救助兒童會



救助兒童會表示，救援組織與政府人員、軍人和數千名義工正日以繼夜地展開救援工作。搜救工作因與雨水和山泥傾瀉受礙，仍有數十人下落不明。週三，一名6歲男童在他祖母的屍體旁邊倖存了兩天後，在他家的廢墟中被發現。

日以繼夜全天候救援 暴雨山泥傾瀉礙救援工作

救助兒童會駐當地的緊急救援小組負責人Fadli Usman 表示：「有工人試圖清理瓦礫並尋找生還者，特別是兩個因山泥傾瀉及餘震而難以到達的地區。天氣不利於救援工作，暴雨使山泥傾瀉更加嚴重，多條道路無法通行，使許多村莊仍然無法到達，我們需要儘快清理受阻道路。」

救助兒童會表示，機構已準備好向流離失所的家庭分發更多帳篷、衛生用品和避難所用品包，並為因 5.6 級地震及餘震而精神受創的兒童提供心理支緩。機構還在展玉周圍的5個地點設立兒童友善空間，提供玩具和兒童活動，讓兒童在安全的環境中玩耍、康復和學習。

印尼地震：救助兒童會向災民提供衛生物資。（救助兒童會）

地震發生在中午 學生因學校倒塌罹難

西爪哇省長 Ridwan Kamil表示，許多在地震中喪生的兒童是學校的學生，他們在建築物倒塌時已經完成了當天的課堂，並正在學校補課。

週一午飯後不久，地震發生時，7 歲的Ramelan剛從學校回到家中。他的家遭到嚴重破壞，他現在正離開臨時避難所。他表示：「地震發生時我很震驚。我只是緊緊地擁抱著我的弟弟。我很害怕，我不知道如果再有餘震我該怎麼辦。」當地大約80所學校受損，屋頂塌陷，牆壁倒塌。由於地震發生在中午，許多兒童還在上學。

56歲的Ayu*是一名數學老師，地震發生時她正在展玉的一所學校教書。她表示：「我站在班房前面，然後我聽到很多人在尖叫。每個人都說快跑，離開房間。我以為所有的孩子都離開了教室，結果還剩下一個當時生病的孩子，我抱起他就跑。僅僅幾秒鐘後，我們學校的圍牆就在我們面前倒塌了。我們非常震驚，每個人都尖叫和哭泣。」

作為老師，我們試圖讓孩子們平靜下來，但他們真的很驚慌。他們需要盡快得到心理支緩，他們真的很害怕。最難過的是，他們當中還可能要面對失去父母的痛苦。

印尼地震：救助兒童會員工跟臨時庇護所兒童互動。（救助兒童會）

28歲的Indah*是兩名孩子的母親，她的家園在地震中倒塌。她表示：「我8個月大的女兒現在生病了，她發燒和咳嗽。因為醫療地點太遠，我沒有錢或摩托車，所以無法得治療。我們真的很需要尿布、給孩子的藥和食物。我很希望得到幫助，盡快重建我的家園。」

救助兒童會自 1976 年以來在印尼開展工作，在38個省份中的19個省份開展與教育、健康和營養、兒童保護和貧窮相關的緊急救援及地區發展項目。

*名字為化名

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