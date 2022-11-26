「你是男人還是什麼」　俄婦女斥普京應會見真正的母親

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯作蒲亭）11月25日親自會見在烏克蘭參加特別軍事行動的軍人母親，稱自己與國家對她們的痛感同身受。由服役俄軍親屬組成的基層組織妻子和母親委員會（Council of Wives and Mothers）卻表示，普京應該與真正的母親會晤，而非精挑細選兼溫順的克里姆林宮（Kremlin）女官僚。



每年11月最後一個周日是俄羅斯的母親節，今年是11月27日。根據俄羅斯衛星通訊社，17名來自全國不同地區、參加特別軍事行動的俄軍母親25日與普京會見。

報道指，普京與軍人母親交談時說，對於兒子在戰區的母親來說，母親節與焦慮和擔心聯繫在一起。

在此之前，妻子和母親委員會22日在Telegram發布創始人楚卡諾娃（Olga Tsukanova）的講話。根據法媒，楚卡諾娃20歲的兒子正在服兵役，她想確保他不會被派往烏克蘭。

楚卡諾娃在影片中說：「總統將接見某些他口袋名單上的母親，她們會提出正確的問題並感謝他。如慣常那樣。」

她從伏爾加（Volga）河畔的薩馬拉市（Samara）來到900公里遠的莫斯科，希望獲得克里姆林宮接見，稱：「我不是一個人。邀請我們，普京，回答我們的問題」。

楚卡諾娃稱：「不是你口袋中的女人，而是從不同城市、自費來這裏與你見面的真正母親？我們在這裏，在莫斯科，並已準備好與你會面。我們期待你的答案！你打算一直躲着我們嗎」。