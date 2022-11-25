影片曝普京開會「掟筆」　亞美尼亞總理不簽文件　與會領袖無奈

由俄羅斯主導的「集體安全條約組織」（CSTO）在11月23日於亞美尼亞首都埃里溫（Yerevan）召開峰會，不料俄羅斯總統普京竟然遭到所謂的「盟友」一再冷落，亞美尼亞總理帕希尼揚（Nikol Pashinyan）除了公開批評俄羅斯更直接拒簽文件，普京當場將筆丟在桌上。



根據美國《Insider》等外媒報道，普京11月23日在埃里溫出席以前蘇聯國家為主的CSTO領袖峰會，但普京卻在這場國際性峰會上被盟友3度冷落。亞美尼亞總理帕希尼揚在開場演說中批評了CSTO的有效性，指責組織並未對亞美尼亞與非成員國亞塞拜疆的衝突提供幫助。而CSTO之中的核心、最強大成員國就是俄羅斯，因此他這段發言被認為是衝着普京而來。

帕希尼揚在當天較早時已向領袖們表示拒絕簽署此次峰會的一份宣言草案，原因是宣言中旨在反對亞塞拜疆的部份做得太少。烏克蘭內務部長顧問格拉先科（Anton Gerashchenko）在Twitter轉發一段影片，可以看見普京和CSTO成員國領袖圍坐圓桌，坐在他左邊的帕希尼揚正在說話，普京把文件拉向自己後就將筆丟在桌上，又攤了攤手，狀似無奈。對於帕希尼揚拒簽，坐在對面的白羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）也為之意外。

普京被拍到對帕希尼揚表示不滿的瞬間：

Nikol Pashinyan refused to sign a declaration following the Collective Security Treaty Organization (CSTO) summit.



In fact, it means that the CSTO has collapsed completely.



Putin dropped his pen, Lukashenko is shocked. pic.twitter.com/lqPwusW4Gi — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) November 24, 2022

是次CSTO領袖峰會召開狀況：（按圖了解）

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《Insider》指出，當所有出席峰會的領袖進行大合照時，帕希尼揚又冷落一次普京，他被安排站在普京的右手邊，卻明顯站得離普京比較遠，導致照片中兩人之間的距離比其他人的更寬，像是故意留了空位。

克里姆林宮表示，總統普京和帕希尼揚在峰會後舉行了「單獨會談」。根據報道，帕希尼揚向普京表示，CSTO同一次會議上做出許多決定，但在部份問題上無法達成一致，「我們應該就確保區域長期和平的問題進行磋商」。不過，他也認為亞美尼亞與俄羅斯的關係發展迅速，由於物流運輸的改變，今年亞美尼亞對俄出口就增長了8成，為整體經濟合作創造新機會。

普京聞言則說，這次CSTO峰會「幾乎不可能就所有問題達成協議，但整體而言，這次峰會的工作是非常密集且有益處的。」

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