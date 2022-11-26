巴基斯坦前總理將領軍遊行　遇刺後首度露面發表講話

巴基斯坦前總理伊姆蘭汗（Imran Khan）日前在抗議遊行時遭槍擊後，星期六（11月26日）將首次公開露面，預計會在遊行期間向上千名支持者發表講話。



法媒報道，當天的遊行將在首都伊斯蘭堡（Islamabad）和鄰近城市拉瓦爾品第（Rawalpindi）之間的一片廣闊空地上舉行。當局也在伊斯蘭堡周圍設置鐵環，防止參與遊行者朝往政府大樓挺進，並部署上千名安全人員戒備等。

這次遊行將是伊姆蘭汗所屬的正義運動黨所謂的「長征遊行」的高潮，參與人數預計會是至今最多的一次。

11月3日，70歲的伊姆蘭汗正帶領蔸支持者遊行到伊斯蘭堡時遇襲，身中2槍導致他的脛骨和大腿受傷。他聲稱襲擊是由總理夏巴茲・謝里夫（Shahbaz Sharif，下稱謝里夫）等人策劃的暗殺計劃，但沒有提供證據支持他的說法。

遇襲隔天伊姆蘭汗在醫院召開記者會說，一旦傷勢好轉，他會繼續帶領支持者遊行到伊斯蘭堡，要求總理謝里夫下台、提前大選。伊姆蘭汗領導的執政聯盟今年4月在國會不信任投票中下台。

內政部長薩努拉（Rana Sanaullah）星期五（25日）發布了「紅色預警」，警告集會面臨的安全威脅，並將巴基斯坦的塔利班（Taliban）和阿爾蓋達（Al-Qaeda）組織，列為可能傷害伊姆蘭汗的極端組織。

本文獲《聯合早報》授權轉載

