素媛案｜韓媒：犯人趙斗淳搬家遭居民抗議　業主取消租約

韓媒11月26日稱，韓國「素媛案」性侵罪犯趙斗淳準備搬家，但新住處附近的居民抗議、反對他搬到他們的社區。報道指，新住處的業主已取消租約。



趙斗淳2020年12月刑滿出獄後，居住在安山市瓦洞。其瓦洞住處的租約11月底到期，業主要求他搬走。

《韓國先驅報》（The Korea Herald）11月26日稱，趙斗淳起初希望搬到安山市古棧洞居住，但當地房屋的業主在得悉他的身份後，決定取消租約。

報道指，趙斗淳的妻子其後嘗試在仙府洞為自己及趙斗淳租屋，她對業主說謊，指丈夫是一名上班族。她成功與業主簽訂租約。

後來仙府洞居民收到趙斗淳即將搬到當地的消息。有報道稱，趙斗淳位於仙府洞的新住處距離小學不足300米，此事引起居民的不滿與擔憂。仙府洞居民和女權團體11月24日在安山市政府大樓前召開記者會，他們反對趙斗淳搬到仙府洞。

《韓國先驅報》11月26日稱，仙府洞的業主已決定取消與趙斗淳夫婦簽訂的租約，趙斗淳妻子獲退還1,000萬韓圜（約5.7萬港元）的押金，還有100萬韓圜（約5,763港元）的租約取消費用。

報道指，趙斗淳夫婦計劃暫時留在目前的瓦洞住所。

趙斗淳2008年12月在安山市將一名年僅8歲的女童拐入廁所侵犯。這名化名為素媛的女童大小腸流出體外，被判斷為殘疾。這是轟動韓國的案件，趙斗淳入獄12年。