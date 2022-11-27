烏克蘭紀念1930年代大饑荒並召開糧食峰會　歐洲4國領袖出席

烏克蘭11月26日紀念烏克蘭大饑荒（Holodomor）爆發90周年，並在首都基輔召開烏克蘭糧食倡議首屆國際峰會（International Summit of the initiative Grain from Ukraine，暫譯）。立陶宛、比利時、匈牙利、波蘭領袖出席峰會。



立陶宛總理希莫尼特（Ingrida Simonyte）、 比利時首相德克羅（Alexander De Croo）、匈牙利總統諾瓦克（Katalin Novak）、波蘭總理莫拉維茨基（Mateusz Morawiecki）到基輔，與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）一起出席峰會。

北約（NATO）秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）26日亦為峰會發表講話，他將蘇聯導致烏克蘭大饑荒爆發的行為，與俄羅斯入侵烏克蘭的行為相比，他指控俄羅斯「將飢餓用作對烏克蘭的戰爭武器」。

澤連斯基在11月26日峰會後的記者會上宣布，「烏克蘭糧食」計劃（Grain from Ukraine，暫譯）會在2023年上半年派出60艘船，向一些貧困國家運送糧食。他指包括埃塞俄比亞（Ethiopia）、肯尼亞（Kenya）、索馬里（Somalia）、 蘇丹（Sudan）在內的國家可能會收到來自烏克蘭的糧食。

烏克蘭大饑荒於1932至1933年爆發。當時蘇聯推動農業集體化，蘇聯領袖史太林（Joseph Stalin）頒布法令，包括派出警察沒收烏克蘭農場的所有穀物和牲畜，包括種植下一季作物所需的種子。其後數百萬名烏克蘭農民餓死。

For Ukrainians, freedom has always been the highest value. The Soviet authorities tried to destroy their will to resist – along with them. The Holodomor of 1932-1933 was a genocide of the Ukrainian people. — Andriy Yermak (@AndriyYermak) November 26, 2022

烏克蘭總統辦公室主任葉爾馬克（Andriy Yermak）11月26日在Twitter上表示，1932至1933年爆發的烏克蘭大饑荒，是針對烏克蘭人民的種族滅絕。

歐洲新聞電視台（Euronews）11月25日稱，德國執政聯盟提出一項決議草案，內容是承認烏克蘭大饑荒是種族滅絕。報道指，德國聯邦議院11月30日會就這項決議草案進行辯論。