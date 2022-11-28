巴西2校槍擊案4死　兇手穿迷彩服有納粹標誌

巴西聖埃斯皮里圖州（Espirito Santo）11月25日發生雙校連環槍擊案，已造成4人死亡。兇手年僅16歲，身穿帶有納粹標誌的迷彩服。



法媒27日報道，事件25日發生在聖埃斯皮里圖州的阿拉克魯斯市（Aracruz）。槍手當日先前往自己就讀的學校向一群教師開槍，造成2人死亡，9人受傷。他隨後去到附近一所私立學校行兇，殺害1名女學生，並造成多人受傷。1名教師被送往醫院後傷重不治死亡。

警方表示，槍手事後被捕，將面臨謀殺及嚴重謀殺未遂指控。

州長卡薩格蘭德（Renato Casagrande）稱襲擊似乎經精心策劃。

當局指槍手現年16歲，為警察之子，行兇當日使用登記在父親名下的兩把手槍。他當日穿着印有納粹（Nazi）標誌的迷彩服，警方正調查事件是否同極端組織有關。

民眾因此呼籲加強槍械管制，批評曾任陸軍上尉的博爾索納羅（Jair Bolsonaro）就任總統後頒布一系列放寬槍枝彈藥管制的總統令。博爾索納羅自2019年上任後，巴西註冊槍械數字由117,000增5倍至673,000。 2023年1月就任總統的盧拉（Luiz Inácio Lula da Silva）亦予以批評